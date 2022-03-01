'Yaşlılar rahat yürüsün' diye yaptırdı, hırsızlar çaldı

Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde turizm işiyle uğraşan Uğur Yılmaz, işyerinin önüne küçük bir köprü ve köprünün yanlarına alüminyumdan korkuluk yaptırdı. Bu korkuluklar ise hırsızlar tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına aldırış etmeyen hırsızlar alüminyum korkulukları kırarak çaldı. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Duruma isyan eden işyeri sahibi Uğur Yılmaz, "Yaşlıların rahat etmesi için korkuluk yaptırdım. 5 yıldır buradaydı. Geçtiğimiz gün çalındı. Hırsızlar güvenlik kamerasına aldırış etmeden çalmışlar, buradan hırsızlara sesleniyorum. Neden zarar verdiniz? "İhtiyacım var deyip para isteseydi verirdim" dedi.