LPG'ye iki günde ikinci zam
Dün 33 kuruş zam yapılan LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 61 kuruş daha zam yapıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Mart 2022 20:05
Dün 33 kuruş zam yapılan LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 61 kuruş daha zam yapıldı.
EPGİS'ten yapılan açıklama şu şekilde;
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız