LPG'ye iki günde ikinci zam

Dün 33 kuruş zam yapılan LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 61 kuruş daha zam yapıldı.

EPGİS'ten yapılan açıklama şu şekilde;

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.