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Biden yeni kararı duyurdu: Tamamen kapattı

ABD Başkanı Joe Biden, "Bu gece, ABD hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak, Rusya'yı daha da izole ederek ve ekonomilerine ek bir baskı ekleyerek müttefiklerimize katılacağımızı duyuruyorum" dedi. Putin'in yanıldığını dile getiren Biden, ABD güçlerinin "Ukrayna'daki Rus güçleriyle çatışmaya girmediğini ve girmeyeceğini" belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Mart 2022 05:29
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Biden yeni kararı duyurdu: Tamamen kapattı

Biden'ın konuşmasından satır başları;

Kongre üyeleri, kabine üyeleri, saygıdeğer Amerikalılar geçtiğimiz yıl koronavirüs bizi ayrı tuttu. Bu yıl sonunda birbirimize konuştuk. Birbirimize olan görevimizi yerine getiriyoruz. Her zaman özgürlüğün zorbalıktan üstün geleceğine eminiz. 6 gün önce Putin özgür dünyanın kökünü sarsmaya çalıştı. Rusya yanlış hesap yaptı. Diktatörler durdurulmazsa daha fazlasını isterler. Güç duvarıyla karşılaştı. Vatandaşlar tankların önüne geçiyor, herkes askere dönüştü kendi ülkelerini koruyorlar. Kararlılığımız sürecek, gücümüz devam edecek. Biz hazırız ve biriz. Birlik içinde hareket ettik. Putin'in planlarını dünyayla paylaştık. Şimdi harekete geçti, özgür dünya ona hesap soruyor. Putin şu anda dünyadan izole edilmiş durumda. Birlikte müttefiklerimizle şu anda çok güçlü ekonomik yaptırımlar uyguluyoruz. Putin'in savaş fonunu değersiz hale getirdik. Bu akşam Rus oligarklara bir çağrım var. Artık bitti. ABD adalet bakanlığı yeni bir görev gücü kuruyor. Sizin peşinizdeyiz, bu akşam buradan duyuruyorum.

"ABD HAVA SAHASINI RUS UÇUŞLARINA KAPATIYORUM"

Amerikan hava sahasını Rus uçuşlarına kapatıyorum. Rus ekonomisi ağır hasar aldı ve buradaki tek suçlu Putin'dir. Şunu da açıkça söyleyeyim, askerlerimiz devreye girmeyecek. Avrupa'ya gidip Ukrayna'da savaşmayacaklar. Amerika ve müttefikleri NATO toprağının her karışını koruyacak. Önümüzdeki günler çok zor olacak. Putin eşi görülmemiş kaos ve şiddeti başlattı. Giderek artan bedel ödeyecek.

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