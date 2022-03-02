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En kötü senaryo: Kanlı ve uzun olacak

Rus ordusu 6 günü geride bırakan işgal hareketinde hiçbir önemli kente giremeyince strateji değiştirdi. Ukrayna sınırlarında bulunan Rus askeri gücünün yüzde 75'i dün itibariyle savaşa katılmaya başladı. Kiev yolundaki tank ve zırhlı araç konvoyu 65 km'yi buldu. Artık temel endişe savaşın 'kanlı ve uzun sürecek' olması

Eklenme : 02 Mart 2022 07:24
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En kötü senaryo: Kanlı ve uzun olacak

Harkiv'de Rusya'nın attığı iki füze şehir merkezine isabet etti. Şehir meydanında büyük panik yaşanırken 1'i çocuk 6 sivil yaralandı.

Ukrayna'da Rusya lideri Vladimir Putin'in emriyle başlayan işgal girişiminde altıncı gün geride kalırken, Rus ordusu ülkenin hiçbir önemli şehrine giremedi. Ukrayna'ya dört koldan giren Rus askerileri ve zırhlı araçları güçlü hava desteğine rağmen, hedeflerine ulaşamayınca, strateji değişikliğine gitti. Dün itibarıyla Ukrayna sınırlarında bulunan Rus askeri gücünün yüzde 75'inin işgal girişimine katıldığı belirtildi. Belarus'tan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e tank ve zırhlı araçların da içinde olduğu, uzunluğu 65 kmlik bir askeri konvoy uydu görüntüleriyle belirlendi. Rus ordusu ayrıca daha önce Çeçenistan ve Suriye'de kullandığı halı bombardımanını Ukrayna şehirlerinde de uygulamaya başladı. Dün ve önceki gün, Harkiv ve Kiev'de sivil yerleşim alanları Rus füze ve topçu ateşleriyle vuruldu.

ŞEHİR MERKEZİNİ FÜZEYLE VURDU

Harkiv'de sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağının bitmesiyle halk marketlere, eczane gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri noktalara akın etti. Bu sırada Rusya'nın attığı iki füze şehir merkezine isabet etti. Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun düzenlediği füze saldırısında Harkov valilik binası, Özgürlük Meydanı ve civardaki diğer binalar büyük hasar gördü. Saldırıda 1'i çocuk 6 sivilin yaralandığı belirtilen açıklamada, can kayıplarına ilişkin bilgilerin henüz netleşmediği kaydedildi. Önceki gün de Rusya, Harkiv'de sivil yerleşim alanlarını "halı bombardımanı" ile hedef aldı.

113 SEYİR FÜZESİ KULLANILDI

Rus ordusunun, Harkiv kentine füzelerle "sert" şekilde saldırdığını belirten Zelenski, "Kimse dünyada barışçıl Ukraynalıların öldürülmesini affetmeyecek. Burası Ukrayna. Burası Avrupa. Bu 2022'de gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı. Rusya'nın durdurulması gerektiğini vurgulayan Zelenski, "Gökyüzünün tamamen kapatılması gerekiyor. 5 günde Ukrayna'ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı" dedi.

70 UKRAYNA ASKERİ CAN VERDİ

Ukrayna'nın Sumi bölgesinin yöneticisi Dimitro Zhivitski, Pazar günü Ohtırka kentine düzenlenen bombardıman sonucu bir askeri üste 70 civarında Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Zhivitski, enkaz altında kalan kişileri kurtarmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi ve 'Fakat düşman da hak ettiğini buluyor. Çok sayıda Rus cesedi Kızıl Haç yetkililerine teslim edildi' dedi.

Katliam konvoyu ilerliyor

Bir süredir Rus kuşatması altında olan Kiev'e ise 64 kilometre uzunluğunda olduğu tahmin edilen bir askeri konvoy başkente yaklaşıyor. Uydu şirketi Maxar'ın daha büyük miktarda görüntüyü analiz etmesinden sonra yapılan hesaplama, konvoyun büyüklüğünü daha detaylı olarak verdi. Fotoğraflarda konvoyun hareket ettiği bölgedeki evlerden ve binalardan yükselen dumanlar da görüldü.

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