Ukrayna-Rusya görüşmesinde neler konuşuldu?

Gomel'de yapılan kritik müzakerelere de katılan 6 kişilik heyet arasında bulunan Ukrayna Milletvekili ve Temas Grubu Delegasyonu Başkan Yardımcısı Rüstem Umarov, kurulan ilk temasın önemli olduğunu ve heyet olarak genel bir fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Umarov "Tarafların talepleri ana hatları ile belli. Şu an bir yol haritası belirlemeye görüşmeleri bir üst boyuta taşımaya çalışıyoruz. Müzakere yolu bu yıkımı önlemenin en akılcı çözümü. Ölümleri, akan kanı durdurmak için masadayız" dedi.

DİPLOMASİYE ŞANS VERİLMELİ

Rus heyeti ile ilk görüşmenin yapıldığı Belarus'un savaşa Rusya lehine dahil olduğunu hatırlatan Umarov "Biz bundan sonraki masanın tarafsız bir ülkede kurulmasını istiyoruz. Birden fazla ülke ve seçenek var ancak İstanbul, Ankara ya da başka bir Türk şehrinde olması konusunda ısrarcıyız. Türkiye'nin durduğu yer itibarı ile bu zemin Rusya için de Ukrayna için de en sağlıklı seçim olur" diye konuştu. Her iki delegasyonunda bir dizi talepleri olduğunu belirten Umarov "Şu an gizli kalması gereken bazı şeyler konuşuldu. Devam eden bombardımanın durması, yaşanan sivil ölümlerin bitmesi ve şehirlerin harap olmasını önleme adına diplomasiye daha fazla şans verilmeli. Her şeye rağmen Ukrayna tarafı barıştan yana, yapıcı ve iyimser olmayı sürdürecek" diye konuştu.

YILMAZ BİLGEN