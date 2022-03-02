THY, 1.500'ün üzerinde kişiyi tahliye etti

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla tahliye tartışmaları başladı. Sosyal medyada bilet fiyatlarının iki katına çıktığı iddiaları dile getirilirken, tartışmalar siyasete taşındı. Diğer yandan Ukrayna'nın hava ve denizden ablukaya alınmasıyla savaş bölgelerinde mahsur kalen Türk vatandaşları ve öğrenciler halen tahliye edilmeyi bekliyor. Tartışmaların odağında ise Türk Hava Yolları (THY) yer alıyor. Göreve gelir gelmez kendisini krizin içerisinde bulan THY'nin yeni Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat iddiaları yalanlayarak saldırı öncesi sefer düzenlediklerini ancak Ukrayna'daki Türklerin yeterince ilgi göstermediğini söyledi.

SADECE 20 KİŞİ GELDİ

Pandemiden bugüne kadar 9 binin üzerinden tahliye seferi gerçekleştirdiklerini anlatan Bolat "Pandemide birçok hava yolunun seferlerinin kestiği bir dönemde THY olarak özveride bulunarak tahliye seferleri düzenledik. 145 bin vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik. 95 bin civarında yabancıyı da kendi ülkelerine kavuşturduk. Yani toplamda 250 bin üzerinde insanın tahliyesine yardımcı olduk. Bazen kargo uçaklarımızda tahliye yaptığımız oldu. Bundan kaçınmadık. Ukrayna konusuna gelince. Savaş başlamadan önce Dışişleri Bakanlığımızla koordinasyon içinde iki gün boyunca Harkov'a ilave seferler koyduk. Bilet fiyatlarını 250 dolara indirmemize rağmen Türk vatandaşları yeterli ilgiyi göstermedi. Sadece 10-20 kişi sefere katıldı. Bu imkandan daha çok yabancılar yararlandı. Sanırım oradaki vatandaşlarımız bir savaş çıkacağını beklemiyordu. Savaş çıkınca da durmadık. Romanya üzerinden seferlerimizi artırdık. Dar gövdeli uçaklardan geniş gövdeye geçiş yaptık. Bilet fiyatlarımızı 590 dolardan 220 dolara sabitledik. Romanya üzerinden 1.500'ün üzerinden vatandaşımızı başarılı şekilde tahliye ettik. THY dün olduğu gibi bugünde tahliye konusunda üzerine düşeni yapmaya hazır" dedi.

YÜZDE 72 DOLULUĞA ULAŞIRIZ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içinde çalışmaların sürdüğünü dile getiren Ahmet Bolat "Rusya ve Ukrayna'nın operasyonlarımız içerisindeki payı yüzde 2-3 civarında. Kargoda ise bu oran yüzde 2,5'tan daha az. O yüzden bizi fazla etkilemez. 2022 yılı için doluluk hedefimiz yüzde 71-72. Bizim başkalarının üzüntüsünden kar etmek gibi bir beklentimiz yok. Umarım savaş kısa zamanda biter. Bölgeye barış gelir. Hayat hakkı en temel haktır. Savaş bitsin, bölgemize turist gelsin biz de yolcu taşımaya devam edelim" dedi.

Bolat, Avrupa'ya uçuşların açılmaya başladığını, İtalya'nın 1 Mart'tan itibaren Türk yolculara kolaylık sağlamaya başladığına dikkat çekerek Türkiye'den Avrupa'ya, Afrika'ya ve Latin Amerika ülkelerine uçuşların pandemi öncesine dönmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

YENİ NESİL UÇAKLAR İLE AKARYAKIT MALİYETLERİ YÜZDE 18 DÜŞECEK

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat Anadolujet'te acil 11 yeni uçağa ihtiyaç olduğunu belirterek şunları söyledi: Boeing 787 uçakları gelmeye devam edecek. Ama Boeing'in kalite sorunu var. Son bir yıldır uçak teslimatı yok. Boeing 737 Max'larda ise teslimatlar tamamlanmıştı. Bir kısmını da iptal etmiştik. AribusA321 Neo'larda ise süreç bir kaç yılı bulabilir. Piyasada sıkıntılı olan hava yolları var. Onları takip ediyoruz. Kiralama yoluyla uçak ihtiyacımızı gidermeyi düşünüyoruz. Yeni nesil uçak aldıkça eski klasik uçakları elimizden çıkaracağız.

Yeni nesil uçakların yakıt konusunda da çok avantajlı olduğuna değinen Bolat "Bunların yüzde 16-18 arasında yakıt bakımından verimli uçaklar. Bu uçakların filomuzdaki sayısı arttıkça akaryakıtın maliyet içerisindeki payı daha azalacaktır" dedi.

3,3 MİLYAR DOLAR GELİR

Türk Hava Yolları, Covid-19 salgını kaynaklı krizin etkilerine rağmen 2021 yılının dördüncü çeyreğini 3,3 milyar dolar gelir, 619 milyon dolar esas faaliyet karı ve 225 milyon dolar net kar ile kapattı. FAVKÖK, 2019 yılının aynı dönemine göre %39 artış göstererek 1.242 milyon USD; FAVKÖK marjı da 10,3 puan artarak %37,5 oldu. Toplam gelirin yüzde 39'unu oluşturan kargo gelirleri söz konusu çeyrekte 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 172 artış gösterdi. THY, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde, iç hatlarda yüzde 79, dış hatlarda yüzde 69 doluluk oranı ile toplam 13,7 milyon yolcu taşıdı.

1.250 KİŞİYE İSTİHDAM

Pandemi döneminde kimseyi işten çıkarmadıklarını dile getiren Ahmet Bolat, insan kaynaklarına yatırım yapmaya devam edeceklerini bildirdi. Bolat "60 bin çalışanımız var. 1.000 kadın kabin memuru, 250 de uzman alacağız. Çalışanların arasında adil olacağız. Başarılı kişilerin yukarılara çıkacağını hissettireceğiz. İcra kurulunu 5 kişiye çıkarmıştık. Bunu devam ettireceğiz. Genel müdür yardımcılarımız haftada bir toplanıyor. Daha sık görüşerek çalışanlarımızın fikirlerini yönetim kuruluna taşıyacağız. 2022 yılına 700 milyon dolar ekside başlıyoruz, onu kapatacağız. Bu sene başarının aynısını tekrarlarlarsa çalışanlarımıza THY tarihinin görülmemiş şekilde ödüllendireceğiz" diye konuştu.

SMARTIST İLE İDDİALI

Pandemi gibi zor bir dönemde Smartist yatırımının ilk fazının tamamlandığını anlatan Bolat şunları söyledi: Smartist tesisleri şu anda yıllık 2,8 milyon tonluk kargoyu elleçleme kapasitesine sahip. Bütün fazları tamamlandığında 4,5 milyon tona çıkacak. Şu an dünyanın en büyük hava kargo merkezi 5 milyon ton kapasitesi ile Honkong'da. Son teknoloji ve otomasyonla donatılan Smartist, Turkish Cargo'ya rekabet avantajı sağlayacak."

ÖMER TEMÜR