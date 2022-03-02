Bakan Koca tweet atarak 'Beklenen açıklamanın' ne olduğunu açıkladı

Bakan Koca bugün yeni bir paylaşım yaparak 'Basın açıklamamızda maske konusunu ele alacağız' diyerek maske takma zorunluluğunun görüşüleceğini ve açıklanacağını iletmiş oldu.

Bakan Koca'nın sosyal medya paylaşımı:

SAAT 18.00'DA yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu!

Açık havada maske zorunluluğu kalkacak mı? Salgın döneminin yeni yol haritası ne olacak? Koronavirüs Bilim Kurulu tüm bu soruların cevabı için toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün saat 18.00'de açıklama yapacak.

Bilim Kurulu'nda salgınla mücadelede gelinen son nokta ve kısıtlamalar yeniden değerlendirilecek. Salgın döneminin yeni yol haritası ortaya konacak.

Açık havada maske zorunluluğunun kaldırılması ele alınacak. Maske kullanımına ilişkin esaslar yeniden belirlenecek.

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden bugünkü bilim kurulu toplantısına ilişkin paylaşım yaptı.

Toplantının ardından bugün saat 18.00'de açıklama yapacağını duyuran Koca, "Bunun bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.