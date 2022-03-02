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Yastık altı altında yeni dönem

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen "Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi" dün itibariyle devreye alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "altin.gov.tr" sitesini ve yeni sistemin avantajlarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 02 Mart 2022 08:35
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Yastık altı altında yeni dönem

Sistemde, "Darphane Çeyrek Altın sistemi, Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi, Banka Altın Değerleme Sistemi" yer aldı. Vatandaşın altınları Tasarruf Mevduat Sigortası Fonu güvencesinde olacak. Vatandaşlar, Darphane tarafından üretilen ziynet altınlarını adet fark etmeksizin sisteme dahil olacak banka ve finans kuruluşlarında Çeyrek Hesap ya da Kazandıran Çeyrek Hesaplara yatırabilecek. Daha sonra istedikleri zaman, yeni tarihli aynı cins altını banka şubelerinden çekebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan projeyle vatandaşların tasarrufundaki yastık altı altınlar ekonomiye kazandırılacak. Proje kapsamında vatandaşlar, 81 ilde altın toplama günlerini beklemeden altınlarını bankalara yatırabilecek. Altın Değerleme Noktasında yetkilendirilmiş kuyumcular üzerinden yapılacak altın yatırma işlemleri için hiçbir masraf ödenmeyecek, kişiler bankaya yatırılan altınlardan gelir elde edecek. Proje sayesinde yastık altında tutulan altınların kaybolma, çalınma gibi riskleri de ortadan kalkacak, banka altın hesapları ilgili mevzuat çerçevesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altında olacak.

Bakanlık tarafından projeyle ilgili vatandaşları bilgilendirmek üzere "www.altin.gov.tr" internet sitesi hazırlandı. Sitede "Darphane Çeyrek Altın Sistemi", "Kuyumcu Altın Değerlendirme (KAD-SİS)", "Banka Altın Değerlendirme Sistemi (Banka ADS)" hakkında bilgilere yer verildi. Sürecin işleyişi, yazılı, işitsel ve görsel olarak ayrıntılı anlatılırken, Bakan Nebati de sosyal medya hesabında kazanımları tek tek duyurdu. Vatandaşlar sistem hakkında "444 7979" numaralı çağrı merkezini arayarak detaylı bilgi alabilecek.

DARPHANE ÇEYREK ALTIN SİSTEMİ

Yeni sistemin ilk ayağı Darphane Çeyrek Altın Sistemi'yle, Darphane tarafından üretilen çeyrek, yarım, tam, iki buçukluk ve beşlik altın türünde adet fark etmeksizin fiziki birikimlerini sisteme dahil banka ve finans bankalarında "Çeyrek Hesap" ya da "Kazandıran Çeyrek Hesap" açarak, yatırabilecek. Vatandaş, Çeyrek Hesap'a yatırdıkları altın birikimlerini, Darphane tarafından yeni üretilmiş olan aynı altın türünden, fiziki altın olarak, birkaç gün öncesinden bildirmek kaydıyla istedikleri zaman banka şubelerinden fiziken alabilecek.

İlk etapta, Darphane Çeyrek Altın Sistemi'nde Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Emlak Katılım, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım bankaları işlem yapacak. Banka Altın Değerlendirme Sisteminde de Albaraka, Akbank, Anadolubank, Denizbank, Kuveyt Türk, TEB, Türkiye Katılım, Garanti BBVA, QNB Finans, VakıfKatılım, Yapı Kredi bankaları hizmet verecek.

VATANDAŞ NE YAPACAK?

*Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap sistemine dahil olan banka şubesine gidilecek. (En yakın şubeler altin.gov.tr'de yer alıyor)

*Banka ve müşteri arasında imzalanacak taahhütname ile altınlar müşteriden teslim alınacak. Taahhütnamenin bir nüshası müşteriye verilecek.

*Müşterilerin hesap bakiyesi, banka tarafından teslim alınan altınların Darphane tarafından kontrol edilmesinden sonra aktif hale getirilecek.

*Altınlar banka hesabına teslim edilen cinsten ve adetsel karşılık olarak yatırılacak.

*Tasarruflar hangi hesap türünde değerlendirilmek isteniyorsa, banka görevlisi ilgili hesabı açacak.

*Çeyrek hesap bakiyesi ile alım/satım işlemleri gerçekleştirebilecek.

*Çeyrek Altın Hesabı'ndan fiziki olarak altın almak isteyen müşteriler ilgili banka şubelerine başvuruda bulunacak.

NE TÜR AVANTAJLAR SAĞLIYOR?

Kiralık kasa maliyeti, hırsızlık, çalınma, kaybolma riski sona erer. Bankada altınlarınız, altın olarak değerini korurken, aynı zamanda ilave kazanç da sağlar. Çeyrek Hesap'a yatırdığınız altın birikimlerinizi yine fiziki altın olarak, Darphane tarafından yeni üretilmiş olan altınlar halinde birkaç gün öncesinden bildirmek kaydıyla istediğiniz zaman banka şubelerinden fiziken alınabilir. Hesabınızdaki altınlarınızı başka yatırım araçlarına çevrilebilir. Çeyrek Hesap'a yatırılan altınların Altın Dönüşümlü Türk Lirası - Katılma hesaplarına geçilmesi de mümkün. Altın birikimleriniz banka mevzuatının izin verdiği ölçüde, bankacılık işlemlerinde teminat olarak da değerlendirilebilir.

KAMERA KAYDIYLA ALTIN TESLİMİ

Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi (KAD-SİS) kapsamında 42 ilde 75 kuyumcu yetki aldı. Bu sistemle vatandaş altınlarını, İstanbul Altın Rafinerisi'nin kurduğu sistemle; Türkiye'nin her yerindeki, yetkili kuyumcular aracılığı ile haftanın her günü banka hesabına aktarmasını sağlayabilecek. Sistem şöyle işleyecek:

*Sisteme dahil olan herhangi bir bankada "Vadesiz Altın Hesabı" olması gerekecek.

*KAD-SİS sistemine dahil olan yetkili kuyumcuya gidildiğinde, "Yetki Belgesi" görülecek, "Bilgilendirme Formu" okunup, imzalanacak.

*KAD-SİS ONAY KODU: Cep telefonuna KAD-SİS'den gelen SMS ONAY KODU kuyumcu yetkilisiyle birlikte sisteme girilecek.

*BANKA ONAY KODU: Vatandaş bankasının göndereceği SMS ONAY KODU'nu kuyumcu yetkilisiyle birlikte sisteme girecek.

KAPAT [X]

*ALTIN TESLİMİ: Yetkili kuyumcu teslim edilecek altınları kamera kaydı altında kontrol ederek değerleme yapacak.

*BANKAYA TRANSFER ONAY KODU: Yetkili kuyumcuyla mutabık kalınırsa, KAD-SİS'den bankaya transfer için gelen SMS ONAY KODU'nu kuyumcu yetkilisiyle birlikte sisteme girilecek.

*TESLİM TESELLÜM: Sistemin ürettiği teslim tesellüm tutanağını imzalanacak ve bir nüshası vatandaşa verilecek. Vatandaşa altınlarının hesabına geçtiğine dair bankasından bilgilendirme mesajı (SMS) gelecek. Bu mesajın dikkatli kontrol edilmesi gerekecek.

BANKA-ADS SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Vatandaşların fiziki altın birikimlerini, sisteme dahil banka şubeleri ve banka anlaşmalı kuyumcular üzerinden, banka hesabına aktarabilecekleri sistem. İşleyiş şöyle işleyecek.

*Altın değerleme sistemine dahil olan banka şubesine ve banka anlaşmalı kuyumcuya gidilecek.

* Şubede veya banka anlaşmalı kuyumcuda yetkili altın değerleme uzmanına müracaat edilecek.

*Altın değerleme uzmanı, müşterinin huzurunda altınları teslim alıp değerleme yapacak.

*Banka uzmanı, mutabık kalınan altın tutarını müşterinin hesabına yatıracak. İşlem dekontunun bir örneği müşteriye verilecek. Banka anlaşmalı kuyumcu ise müşteri hesabına ilgili altın tutarını havale edecek.

*Müşteri tasarrufunu hangi ürün ve vadede değerlendirmek istiyorsa, banka görevlisi ilgili vadeli hesabı ya da ürün hesabını açarak imzalı banka cüzdanını müşteriye sunacak.

KAD-SİS, BANKA ADS NEDİR?

Elinizdeki altınlarınızı, Türkiye'nin her yerindeki, yetkili kuyumcular aracılığı ile haftanın her günü banka hesabınıza kolayca ve güvenle aktarmanızı sağlayan bir sistemdir. Banka ADS de, vatandaşların fiziki altın birikimlerini, sisteme dahil banka şubeleri ve banka anlaşmalı kuyumcular üzerinden, banka hesabına kolayca ve güvenle aktarmasını sağlayan bir sistemdir.

KAD-SİS AVANTAJLARI NELERDİR?

Türkiye'nin her yerinde yaygın KAD-SİS sistemini kullanan yetkili bir kuyumcu ağı vardır.

Yetkili her kuyumcuda, altınlarınız aynı değerden hesaplanır.

(İşlemlerde BDDK tarafından yayınlanan bankaların kıymetli maden alım satımına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliği esas alınır.)

Değerlenen altınınız banka hesabınıza 24 ayar karşılığı gram altın cinsinden, hiçbir masraf ödemeden aktarılır.

Tasarrufunuzdaki altınlarınızı banka hesabınıza yatırmak için, belirli bir gün de belirli bir banka şubesinde altın kabul günü olmasını beklemeksizin işlem yapabileceğiniz bir sistemdir.

BANKA ADS AVANTAJLARI NELERDİR?

Hesabınızdaki altınlarınızı başka yatırım araçlarına çevirebilirsiniz. Altın hesabınızı teminat göstererek, mevzuatın izin verdiği ölçüde bankalardan kredi kullanabilirsiniz. Bankacılık uygulama mevzuatı çerçevesinde, hesabınızdaki altınları Altın Borsasına üye bankalardaki hesaplarınıza altın olarak transfer edebilirsiniz.

Bankada altınlarınız, altın olarak değerini korurken, aynı zamanda ilave kazanç da elde edersiniz. Kiralık kasa maliyetinden kurtulursunuz. Hırsızlık, çalınma, kaybolma riskinden kurtulursunuz. Altınlarınızı banka hesabınıza 24 ayar altın karşılığı gram cinsinden hiçbir masraf ödemeden aktarabilirsiniz. Türkiye'nin her yerinde tasarruflarınız bankacılık sistemiyle garanti altındadır.

HAZAL ATEŞ

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