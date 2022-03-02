Samuray kılıçlı caninin psikolojik tomografisinde nihai karar

Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile 9 Kasım 2021 günü vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada Boz'un akıl sağlığına dair soru işaretleri net ve kesin olarak giderildi.

İLK İNCELEME: AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Yargılamayı yürüten İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu'ndan katilin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin istediği görüşün ardından kurum ilk incelemesinde Can Göktuğ Boz'un ceza sorumluluğunun tam olduğuna ilişkin tespitte bulundu.

Sanığı 2 gün çeşitli testlerden geçiren Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi, ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl sağlığı veya akıl zayıflığı tespit edilmediğini rapor etti.

HASTANEDEN NASIL ÇIKACAĞINI AKIL ETMİŞ

İlk inceleme raporunun ardından gözler nihai raporu verecek olan Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'na çevrildi. Kurul 12 sayfadan oluşan raporunda canice gerçekleşen olaya, talihsiz kadının ölüm nedenine ve sanığın ifadelerine yer verdi.

Daha önce psikolojik tedavi gördüğü hastanelerin raporlarına da yer verilen mütalaada, Can Göktuğ Boz'un daha önce doktorlarına, "Bir şeyler anlatırsam siz benim deli olduğumu düşünüp burada uzun tutarsınız" dediği de ortaya çıktı.

ÇARPICI MÜTALAA: YERİ CEZAEVİ DEĞİL, AKIL HASTANESİ

Ortaya çıkan bir diğer bilgi ise İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan'ın dosyaya geçtiğimiz hafta bilimsel uzman mütalaası sunmasıyla ortaya çıktı.

Daha önce uyuşturucu madde kullandığı için tedavi gören Can Göktuğ Boz'un olay anında ya da öncesinde uyuşturucu madde etkisi ya da kullanımının tespit edilebilmesi bakımından kan, idrar ve saç örnekleri alınmamasının önemli bir adli tıbbi eksiklik olduğu belirtildi. Boz'un akıl hastası olduğunun ortada olduğu kaydedilen mütalaada yerinin cezaevi değil, akıl hastanesi olduğu kanaati bildirildi.

"YAPTIĞI İŞİN FARKINDA, CEZA SORUMLULUĞU ETKİLEYECEK PSİKOPATOLOJİ YOK"

Adli Tıp Kurumu 4. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunda 25 Şubat 2022 günü sanığın muayenesinin yapıldığı, Can Göktuğ Boz'un "100 gündür cezaevindeyim, bir bayanı öldürdüm. Şizofren hastası olduğum için yaptığımı düşünüyorum.

Kafamın içindeki sesler tehdit etti ve sesler şeytanın sesi" dediği anlatıldı. Boz'un eskiden hobi olarak kılıç aldığı, şeytan 'suç işle' deyince kılıcını alıp suç işlediği ve çok pişman olduğunu öne sürdüğü ifade edildi.

Tüm bu suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilen savunma için ise kurul, "Yaptığı işin farkında. Çağrışımlar düzgün, amaca varıyor, ceza sorumluluğunu etkileyecek psikopatoloji saptanmadı" değerlendirmesi yaptı.

"CEZAİ SORUMLULUĞU ORTADAN KALKMAZ, AKIL SAĞLIĞI SAPTANMADI"

Muayene sonucunda cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak veya azaltacak derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı vurgulanan raporda, sanığın bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi.

ARZU KAYA