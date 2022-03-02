Cüneyt Özdemir ile Nevzat Aydın arasında 'nankör' polemiği

MEB, matematik seferberliği başlatıyor
MEB, matematik seferberliği başlatıyor
Samuray kılıçlı caninin psikolojik tomografisinde nihai karar
Samuray kılıçlı caninin psikolojik tomografisinde nihai karar
Bilim Kurulu toplanacak: Maske zorunluluğu kalkacak mı?
Bilim Kurulu toplanacak: Maske zorunluluğu kalkacak mı?
Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısında enflasyon ve Ukrayna görüşüldü
Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısında enflasyon ve Ukrayna görüşüldü
HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık kararı Resmi Gazete'de
HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık kararı Resmi Gazete'de
Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yoğun kar ve fırtına bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yoğun kar ve fırtına bekleniyor
Cep telefonu yerine salatalık gönderenlere Yargıtay'dan kötü haber
Cep telefonu yerine salatalık gönderenlere Yargıtay'dan kötü haber
Taklit ve tağşiş yapan 371 firmaya ait 559 ürün açıklandı
Taklit ve tağşiş yapan 371 firmaya ait 559 ürün açıklandı
Bakan Pakdemirli paylaştı: 5 bin yangın işçisi alınacak
Bakan Pakdemirli paylaştı: 5 bin yangın işçisi alınacak
YÖK Başkanı: Amacımız öğrencileri üniversiteye puansız sokmak değil
YÖK Başkanı: Amacımız öğrencileri üniversiteye puansız sokmak değil
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
LPG'ye iki günde ikinci zam
LPG'ye iki günde ikinci zam
Bakanlıktan 'zeytin ağacı' açıklaması: Kesilmeyecekler, taşınacaklar
Bakanlıktan 'zeytin ağacı' açıklaması: Kesilmeyecekler, taşınacaklar
Markalar yarın toplanıyor! İptaller, 200 milyon doları buldu
Markalar yarın toplanıyor! İptaller, 200 milyon doları buldu
Acil serviste görevli doktoru darbeden kadın gözaltında
Acil serviste görevli doktoru darbeden kadın gözaltında
İkinci el araçta çek tuzağı: 1,5 milyonluk vurgun
İkinci el araçta çek tuzağı: 1,5 milyonluk vurgun
Maske kalkıyor mu? Bakan Koca yarın açıklayacak
Maske kalkıyor mu? Bakan Koca yarın açıklayacak
Yeni elektrik tarifesi faturalara nasıl yansıyacak?
Yeni elektrik tarifesi faturalara nasıl yansıyacak?
Faturayı ödemeyeceğim demişti...Kılıçdaroğlu'ndan 'KDV' şartı
Faturayı ödemeyeceğim demişti...Kılıçdaroğlu'ndan 'KDV' şartı
53 yaşındaki Cumhuriyet savcısı kalp krizinden hayatını kaybetti
53 yaşındaki Cumhuriyet savcısı kalp krizinden hayatını kaybetti
NATO, Ukrayna'ya asker veya uçak göndermeyecek
NATO, Ukrayna'ya asker veya uçak göndermeyecek
Bakan Dönmez: 4. sondaj gemisi 1-2 ay içinde Türkiye'de olacak
Bakan Dönmez: 4. sondaj gemisi 1-2 ay içinde Türkiye'de olacak
'Zekatı vermemek kul hakkını ihlal etmektir, haram yemektir'
'Zekatı vermemek kul hakkını ihlal etmektir, haram yemektir'
İstanbul'daki binaların yarısı gidecek! Deprem için acil uyarı
İstanbul'daki binaların yarısı gidecek! Deprem için acil uyarı
'15 Temmuz sonrasında bireysel başvuru sayısı rekor düzeyde arttı'
'15 Temmuz sonrasında bireysel başvuru sayısı rekor düzeyde arttı'
Anayasa Mahkemesinden BTK'nın yetkisi için önemli karar
Anayasa Mahkemesinden BTK'nın yetkisi için önemli karar
Başkent'te halk ekmek 2 liradan satılacak
Başkent'te halk ekmek 2 liradan satılacak
Sayıştay, 1 başdenetçi ile 2 denetçi yardımcısını FETÖ'den ihraç etti
Sayıştay, 1 başdenetçi ile 2 denetçi yardımcısını FETÖ'den ihraç etti
Tabip Odasından 'Sağlık Bakanlığı Genelgesi'ne tepki
Tabip Odasından 'Sağlık Bakanlığı Genelgesi'ne tepki
Etikette son 30 günün en düşük fiyatı da yazacak
Etikette son 30 günün en düşük fiyatı da yazacak
Ana sayfaHaberler Magazin

Cüneyt Özdemir ile Nevzat Aydın arasında 'nankör' polemiği

Yemeksepeti'nde çalışan motokuryeler yüzde 17'lik zamma karşı eylemlerini sürdürüyor

Kaynak : Takvim
Eklenme : 02 Mart 2022 08:49
Yazdır
Cüneyt Özdemir ile Nevzat Aydın arasında 'nankör' polemiği

Yemeksepeti'nin kurucusu ve eski CEO'su Nevzat Aydın'ın, düğünü için 5 milyon dolar bütçe ayırarak Maldivler'de ada kapatıp, arkadaşlarını özel uçakla adaya taşıdığına ilişkin iddialar sosyal medyada gündeme oturdu. Şirketin kurucusu Aydın, kendisine düğünüyle gelen eleştirilere sosyal medya üzerinden Yemeksepeti işçilerinin haklarını aramasına gönderme yaparak, "

Bu arada iyi ki Mert işin başında; bana kalsaydı ilk işim, o işi yavaşlatan nankörlerin tamamını göndermek olurdu."

diye yanıt verdi. Gazeteci Cüneyt Özdemir ise Aydın'ın açıklamasını alıntılayarak, "Bu nankörler olmasa Nevzat kardeşiniz Maldivler'de ada kapatıp party yapardı." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Takvim'in haberine göre, Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, ikinci evliliği için 5 milyon dolar bütçe ayırdı. Maldivler'de ada kapattı. 150 arkadaşını özel uçakla taşıdı. İddiaların ardından Twitter'dan açıklama yapan Nevzat Aydın, "Kopan yaygaranın sebebi; benim 3 yıl önce 'kuryeler de bunu hak ediyor' diyip 'onları da tıpkı hepimizin olduğu gibi kendi bordromuza alalım' diye ısrar etmemdir" dedi.

Aydın'ın açıklamaları şöyle:

"Benim hakkımda ne yazık ki gereksizce biraz fazla atıp tutuluyor son zamanlarda. Ben Yemeksepeti'ni 7 sene önce sattım ve epey bir zaman önce de yönetimini de bıraktım. Lütfen bu konuda bilinçli bir şekilde eleştirin veya tweet atın arkadaşlar.

Yönetim kurulu Delivery Hero'da aktif bir görev değildir. Yakın bir zamanda o da düşecek zaten. Bu arada iyi ki Mert işin başında; bana kalsaydı ilk işim, o işi yavaşlatan nankörlerin tamamını göndermek olurdu.

Kopan yaygaranın sebebi ise; benim 3 yıl önce 'kuryeler de bunu hak ediyor' diyip 'onları da tıpkı hepimizin olduğu gibi kendi bordromuza alalım' diye ısrar etmemdir. Taşeron olarak hiçbir ekstra imkanları - mesela özel sağlık sigortası - olmadan çalıştırsak sorun yoktu.

Bu bu konudaki son tweetimdi. İsteyen istediğine inanır."

Cüneyt Özdemir'den Aydın'a: Yemek Sepeti'nde yeni bir seviye 'nankörler'!!

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Twitter hesabından Nevzat Aydın'ın Yemeksepeti direnişindeki işçilere 'nankör' demesine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Yemek Sepeti'nde yeni bir seviye 'nankörler'!! (Ah benim kurye kardeşim sen misin hakkını savunan?) Bu nankörler olmasa Nevzat kardeşiniz Maldivler'de ada kapatıp party yapardı. Ahh pardon o yeni yapıldı değil mi!!!"

Nevzat Aydın: Hayatım boyunca kimsenin sırtından para kazanmadım

Nevzat Aydın, Özdemir'e yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

"Yine her zaman olduğu gibi hiç anlamadığınız konularda popülizm yapıyorsunuz. Ben son kuruşuna kadar vergisini verdiğim helal para ile istediğimi yaparım. Kimsenin de sırtından para kazanmadım hayatım boyunca. Yazık."

Nevzat Aydın: Hayatım boyunca kimsenin sırtından para kazanmadım

Nevzat Aydın, Özdemir'e yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

"Yine her zaman olduğu gibi hiç anlamadığınız konularda popülizm yapıyorsunuz. Ben son kuruşuna kadar vergisini verdiğim helal para ile istediğimi yaparım. Kimsenin de sırtından para kazanmadım hayatım boyunca. Yazık."

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Ünlü modacının 'zam kavgası' mahkemede bitti
Ünlü modacının 'zam kavgası' mahkemede bitti
Halit Kıvanç hakkındaki üzücü haberi Ertem Şener verdi
Halit Kıvanç hakkındaki üzücü haberi Ertem Şener verdi
Ali Sunal ve eşi ikinci kez Kovid-19'a yakalandı
Ali Sunal ve eşi ikinci kez Kovid-19'a yakalandı
Kenan Işık'ın sağlık durumunu yakın arkadaşı açıkladı
Kenan Işık'ın sağlık durumunu yakın arkadaşı açıkladı
Oyuncu Osman Cavcı'nın yarışmada elendiği soru şaşkına çevirdi
Oyuncu Osman Cavcı'nın yarışmada elendiği soru şaşkına çevirdi
Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı muhalefetin diline dolandı! İlk paylaşım Akşener'den
Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı muhalefetin diline dolandı! İlk paylaşım Akşener'den

Bu Habere Tepkiniz

Personel 'mobbing' var diyor; mahkeme 'ispatla' diyor
Personel 'mobbing' var diyor; mahkeme 'ispatla' diyor
Danıştayın mobbing konusunda tutumu artık istikrar kazandı. İdare ile yaşadığı sorunları mobbing olarak nitelendirmesine "ispatlanması gerektiği" yönündeki yaklaşımını değiştirmedi.
MEB boş kalan 1588 pozisyona atama yapacak
MEB boş kalan 1588 pozisyona atama yapacak
Milli Eğitim Bakanlığı fizyoterapist ve destek personeli alımında boş kalan 1588 kadroya atama yapacak.
YÖK, 2022 yılında Merkezi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarını açmalıdır
YÖK, 2022 yılında Merkezi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarını açmalıdır
MEB yayımladı. Okula ve öğretmene teftiş geri geldi
MEB yayımladı. Okula ve öğretmene teftiş geri geldi
Milli Eğitim Bakanlığı teftiş yönetmeliğiyle atamadan, hizmet bölgesine, denetimden, soruşturmaya bir çok konuyu yeniden düzenlendi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Engelli kadrosundan göreve başlayan memur kaç yıl üzerinden emekli olur?
Engelli kadrosundan göreve başlayan memur kaç yıl üzerinden emekli olur?
Engelli kadrosundan göreve başlayan 5510'a tabi memurlar normal emeklilik şartlarına göre daha erken emeklilik haklarını kazanırlar.
Ek gösterge savaşları nasıl bitecek?
Ek gösterge savaşları nasıl bitecek?
Geldiğimiz noktada ek gösterge konusunda memurlar ve diğer kamu görevlileri arasında büyük bir beklenti bulunmaktadır. Bir tarafta ek göstergeden yararlanamayan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli ek gösterge hakkı isterken, diğer tarafta ille de 3600 isteyen çok geniş bir kesim bulunmakta. 3600 ve üzeri ek göstergeli personel de bu durumdan yararlanıp ek göstergelerini artırma peşinde.
1. derecedeki öğretmen uzman öğretmen olduğunda bir dereceden yararlanır mı?
1. derecedeki öğretmen uzman öğretmen olduğunda bir dereceden yararlanır mı?
7354 sayılı Kanun uyarınca, 1. derecedeki öğretmen, uzman öğretmen olduğunda bir dereceden yararlanabilecek mi?
Tüm sözleşmeli personel alımları merkezi olmalı!
Tüm sözleşmeli personel alımları merkezi olmalı!
Kamu hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması, devletin vermiş olduğu istihdam hakkının sağlıklı bir şekilde uygulanması ve gider kalemlerinin azaltılabilmesi için belirli bir takvime bağlanmış merkezi sözleşmeli personel alım yönteminin benimsenmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır
İkinci şark görevine giden polisler emniyeti bekliyor
İkinci şark görevine giden polisler emniyeti bekliyor
Henüz ilk şark görevine gitmeyen personel varken ikinci şark görevine giden personelin açtığı davalar sonuçlarına rağmen Emniyetin bir işlem yapmadığı belirtilmektedir.
Üst dereceli akademik kadrolara atamalar tasarruf tedbirlerine aykırılık teşkil eder mi?
Üst dereceli akademik kadrolara atamalar tasarruf tedbirlerine aykırılık teşkil eder mi?
Akademik kadrolara atamalarda hizmet süresi şartı aranmadığı için öğretim elemanlarının üst dereceli kadrolara atanması Cumhurbaşkanlığının tasarruf tedbirlerine engel teşkil etmemektedir.
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Baba 4.Bölüm Fragmanı
Baba 4.Bölüm Fragmanı
Baba 4.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. SHOW TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Baba dizisinin yeni bölümü 8 Mart Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Soğuk ve kar geliyor!
Soğuk ve kar geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Sıcaklık hissedilir derecede düştü daha da düşecek. Dondurucu soğuklara hazır olun! Öte yandan İstanbul dahil pek çok kentte kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de yağış için uyarmıştı. İşte yurtta son durum...