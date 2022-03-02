Cüneyt Özdemir ile Nevzat Aydın arasında 'nankör' polemiği

Yemeksepeti'nin kurucusu ve eski CEO'su Nevzat Aydın'ın, düğünü için 5 milyon dolar bütçe ayırarak Maldivler'de ada kapatıp, arkadaşlarını özel uçakla adaya taşıdığına ilişkin iddialar sosyal medyada gündeme oturdu. Şirketin kurucusu Aydın, kendisine düğünüyle gelen eleştirilere sosyal medya üzerinden Yemeksepeti işçilerinin haklarını aramasına gönderme yaparak, "

Bu arada iyi ki Mert işin başında; bana kalsaydı ilk işim, o işi yavaşlatan nankörlerin tamamını göndermek olurdu."

diye yanıt verdi. Gazeteciise Aydın'ın açıklamasını alıntılayarak, "Bu nankörler olmasa Nevzat kardeşiniz Maldivler'de ada kapatıp party yapardı." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Takvim'in haberine göre, Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, ikinci evliliği için 5 milyon dolar bütçe ayırdı. Maldivler'de ada kapattı. 150 arkadaşını özel uçakla taşıdı. İddiaların ardından Twitter'dan açıklama yapan Nevzat Aydın, "Kopan yaygaranın sebebi; benim 3 yıl önce 'kuryeler de bunu hak ediyor' diyip 'onları da tıpkı hepimizin olduğu gibi kendi bordromuza alalım' diye ısrar etmemdir" dedi.

Aydın'ın açıklamaları şöyle:

"Benim hakkımda ne yazık ki gereksizce biraz fazla atıp tutuluyor son zamanlarda. Ben Yemeksepeti'ni 7 sene önce sattım ve epey bir zaman önce de yönetimini de bıraktım. Lütfen bu konuda bilinçli bir şekilde eleştirin veya tweet atın arkadaşlar.

Yönetim kurulu Delivery Hero'da aktif bir görev değildir. Yakın bir zamanda o da düşecek zaten. Bu arada iyi ki Mert işin başında; bana kalsaydı ilk işim, o işi yavaşlatan nankörlerin tamamını göndermek olurdu.

Kopan yaygaranın sebebi ise; benim 3 yıl önce 'kuryeler de bunu hak ediyor' diyip 'onları da tıpkı hepimizin olduğu gibi kendi bordromuza alalım' diye ısrar etmemdir. Taşeron olarak hiçbir ekstra imkanları - mesela özel sağlık sigortası - olmadan çalıştırsak sorun yoktu.

Bu bu konudaki son tweetimdi. İsteyen istediğine inanır."

Cüneyt Özdemir'den Aydın'a: Yemek Sepeti'nde yeni bir seviye 'nankörler'!!

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Twitter hesabından Nevzat Aydın'ın Yemeksepeti direnişindeki işçilere 'nankör' demesine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Yemek Sepeti'nde yeni bir seviye 'nankörler'!! (Ah benim kurye kardeşim sen misin hakkını savunan?) Bu nankörler olmasa Nevzat kardeşiniz Maldivler'de ada kapatıp party yapardı. Ahh pardon o yeni yapıldı değil mi!!!"

Nevzat Aydın: Hayatım boyunca kimsenin sırtından para kazanmadım

Nevzat Aydın, Özdemir'e yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

"Yine her zaman olduğu gibi hiç anlamadığınız konularda popülizm yapıyorsunuz. Ben son kuruşuna kadar vergisini verdiğim helal para ile istediğimi yaparım. Kimsenin de sırtından para kazanmadım hayatım boyunca. Yazık."

Nevzat Aydın: Hayatım boyunca kimsenin sırtından para kazanmadım

Nevzat Aydın, Özdemir'e yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

"Yine her zaman olduğu gibi hiç anlamadığınız konularda popülizm yapıyorsunuz. Ben son kuruşuna kadar vergisini verdiğim helal para ile istediğimi yaparım. Kimsenin de sırtından para kazanmadım hayatım boyunca. Yazık."