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Bu sefer dolandırıcıların hedefi Eski Bakan oldu

İstanbul Bebek'te 79 yaşındaki Prof. Dr. Ahmet Demirel'in 10 günde 10 milyon, ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı'nın da 500 milyon ve altınlarını dolandıran tele-dolandırıcıların son kurbanı Eski Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu oldu.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 02 Mart 2022 08:50
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Bu sefer dolandırıcıların hedefi Eski Bakan oldu

82 yaşındaki eski bakan, kendisini arayan ve savcı ile polis numarası yapan tele-dolandırıcılara bankalardaki tüm birikimini kaptırdı. Eski bakan, az daha oğluna ait Sarıyer İstinye'de oğlunun üzerine kayıtlı olan yaklaşık 15 milyon lira değerindeki dairesini de dolandırıcılara devrediyordu. Evin satışı vekalette sorun çıkınca yapılamadı.


50. Hükümet'te İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı görevinde bulunan Azimet Köylüoğlu, İzmir Foça'da tek başına yaşıyordu. Kendisine telefonla ulaşan bir kişi, kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Galip Öztürk olarak tanıttı ve Köylüoğlu'na parasının ve banka hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığını öne sürdü.

Eski bakan Azimet Köylüoğlu'nun hayatını kabusa çevirdiler! 20 gün boyunca her saat başı arayıp...
İddiaya göre komiser numarası da yapan dolandırıcı, arkadaşlarına ait sözde polis kimliklerini göndererek inandırıcılığını arttırmaya çalıştı. Köylüoğlu'na hangi bankalarda, kaç hesabı olduğunu söyleyen dolandırıcı, başka hesapları olup olmadığını da sordu.


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SAAT BAŞI KONTROL ETTİLER

Asıl mesleği Yüksek İnşaat Mühendesi olan eski bakanın telefonundaki mobil bankacılık bilgilerini isteyen sözde "devlet görevlileri", bankalardan çekilecek paraların seri numaralarının alınacağını, dolandırıcıların bu şekilde bulunacağını ve Köylüoğlu'nun zararının tamamının kamu tarafından karşılanacağını ileri sürdü.

Bu süre içerisinde bankalardaki paraları günlük şekilde havale yoluyla kendilerine gönderen dolandırıcılar, 20 gün boyunca Köylüoğlu'nu her saat başı arayarak 'Alo' diyerek telefonu kapatmasını söyledi.

ŞİFRE: ALO

20 gün boyunca her saati başı polisleri aradığını düşünen Köylüoğlu, 'Alo' diyerek telefonu kapattı. Evinin gözetlendiğini sanan eski bakan, camın ve perdeleri kapatıp dışarıdaki hayatıyla ilişkisini sonlandırdı. Dolandırıcılar bu sayede eski bakanın kendileri ile konuşurken sesinin duyulmasını engelledi.

Devlete yararlı olacağını düşünen Köylüoğlu, kendisine ne söylenirse yaptı. Dolandırıcılar bu olayda 10'a yakın telefon hattı kullandı. 20 günün sonunda yeniden arayan dolandırıcılar, bu kez Sarıyer İstinye'de bulunan bir lüks sitede oğlu üzerine kayıtlı yaklaşık 15 milyon lira değerindeki evini satması gerektiği söyledi.


Bunun için İzmir'den İstanbul'a gelen Köylüoğlu, Sarıyer Tapu Müdürlüğüne giderek üzerine kayıtlı gayrimenkulü dolandırıcılara devretmek istedi. Oğlundan aldığı vekalette sorun çıkınca satış gerçekleşemedi.


Dolandırıcılar tarafından hemen İzmir'e dönmesi tembihlenen Azimet Köylüoğlu, İzmir'e gitmeden önce İstanbul'da ikamet eden oğlunun yanına gidince dolandırıldığını anladı.


Eski bakan, olayla ilgili şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin çok yönlü soruşturma başlattı.

DİLEK YAMAN DEMİR

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