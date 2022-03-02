Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin yeni iddia

Altı muhalefet partisinin Güçlendirilmiş parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ni imzalamaları sonrası, gözler Cumhurbaşkanlığı adaylığına çevrildi. Kulislerde CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin'in ismi gündeme gelirken parti kurmayları Çetin isminin parti içinde konuşulmadığını söyledi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine Çetin'in adının son zamanlarda sık anılması ve altı partinin açıklamasından sonra bir televizyon programına katılması, "Muhalefetin ortak adayı Hikmet Çetin mi olacak" sorularına neden oldu.

CHP kurmayları ise, "partinin gönlünden geçen aday Kılıçdaroğlu olduğu" vurgusunu yaptı.

Parti kurmayları şu yorumda bulundu:

"Kemal Bey'in adaylığı söz konusuyken parti içinden bir başka ismin adaylığı gündeme gelmez. Hikmet Bey partimizin eski genel başkanları, saygıdeğer isimleri arasında. Adaylığının söz konusu olması durumunda parti içinden buna itiraz gelmeyecektir. Ancak içinde bulunduğumuz süreçte Sayın Çetin'in adaylığı parti içinde konuşulmadı."

Ayrıca Hikmet Çetin de kendisinin konuyla ilgili bir bilgisinin olmadığını söyledi.