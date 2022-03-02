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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kazanarak 1.986,09 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Mart 2022 18:25
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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 32,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,90 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,27 ile turizm oldu.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde bugün yapacağı konuşmanın metni yayımlanan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, mart ayı toplantısında faiz artırımının "uygun olacağını" düşündüklerini ifade etti.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın şiddetlenmesiyle küresel pay piyasalarında risk algısının yükseldiğini belirterek, konuyla ilgili haber akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini kaydetti.

Artan jeopolitik riskler ve arz tarafında yaşanabilecek sorunlar nedeniyle petrol fiyatlarının yükseliş eğilimini sürdürdüğüne dikkati çeken analistler, maliyet baskısı nedeniyle hisse ve sektör bazlı etkilerinin izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında bu akşam gerçekleşecek müzakerelerin 2. turundan gelecek açıklamaların takip edileceğini dile getirdi.

Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato bankacılık Komitesinde yapacağı sunumun izleneceğini belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de fabrika siparişlerinin öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.010 puanın direnç, 1.930 ve 1.870 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,14 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,14) göre bir önceki ay yüzde 48,69 olan yıllık enflasyonun yüzde 53,45'e yükseleceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38,12'den yüzde 38,05'e geriledi.

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