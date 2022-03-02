Soylu, FETÖ operasyonlarının ne zamana kadar süreceğini açıkladı

Antalya'da düzenlenen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın (KOM) Stratejik Araştırmalar Kurulu'nun 55'nci toplantısında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konusunda özel bir oturum gerçekleştirildi. FETÖ soruşturmalarında yıllardır görev alan tecrübeli isimler, 81 ilin KOM müdürlerine tecrübelerini aktardı. KOM, İstihbarat ve Terör Daire Başkanlığı'ndan oturuma katılan tecrübeli polis şeflerinin yanı sıra, Yargıtay ve Danıştay ile Terör Suçları Soruşturma Büroları'nda görev alan 6 ilin başsavcı vekilleri de soruşturmalardaki güncel gelişmelerle ilgili katılımcılara sunum yaptı.

MÜCADELEYI ANLATTILAR

ByLock soruşturmaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz, örgütün güncel yapılanması ile ilgili Antalya Başsavcıvekili Ali Güllü, terörizmin finansmanı konusunda Diyarbakır Başsavcıvekili Hakan Hançer, etkin pişmanlık ile ilgili Edirne Başsavcıvekili Eşref Çağdaş Bal, ankesör soruşturmaları konusuda İstanbul Başsavcıvekili Yakup Ali Kahveci, asker mahrem yapılanma hakkında ise İzmir Başsavcıvekili Can Tuncay katılımcılara önemli bilgiler verdi.

'BİTENE KADAR'

Zirvenin açılışına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün hem yönettiği para, hem de ilişkiler ağı münasebetiyle, suç örgütleri içinde büyük bir payının olduğunu ifade etti. Bakan Soylu, "KHK mağduriyeti, FETÖ'nün tek kurtuluş umududur, bu umudu onlara vermeyin. 2021'de FETÖ'ye dönük toplam 249 planlı operasyon yaptık. Operasyonlar ne kadar sürecek? Ne kadar lazımsa o kadar sürecek. Bu örgüt tamamen bitene kadar sürecek" dedi. Soylu ayrıca KOM Başkanlığı bünyesinde 2020'de Sınıraşan Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'ni kurduklarını belirterek, son yıllarda Türkiye'de kümelenmek isteyen 14 uluslararası suç örgütünün 'paketlenip' ülkelerine iade edildiğini bildirdi.

HALİT TURAN

ERDOĞAN ÖZTÜRK