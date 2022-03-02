Emniyet KHK'lıların bilançosunu açıkladı: 20 bini FETÖ içerisinde sorumlu ve yönetici

Emniyet ve yargıda FETÖ soruşturmalarını başarıyla sürdüren isimler, Antalya'da düzenlenen zirvede buluştu.

20 BİN KHK'LI YÖNETİCİ DÜZEYİNDE

TOPLANTIYA ev sahipliği yapan KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu, KHK'lıların konu olduğu soruşturmalarla ilgili konuştu.

Çorumlu, 125 bin 678 KHK'lıdan 20 bin 974'ünün FETÖ içerisinde sorumlu ve yönetici düzeyinde olduğu, 37 bin 44'ünün ByLock kullanıcısı olduğu, 38 bin 867'sinin örgüte bağlı olarak kodlandığı, 15 bin 568'inin de sınav soruları soruşturmalarında şüpheli olarak adli işlem gördüğünü belirtti. 2021'de FETÖ'den işlem gören 2 bin 235 şüphelinin de KHK'lı olduğunu kaydetti.

HALİT TURAN

ERDOĞAN ÖZTÜRK