'FETÖ borsası' davasında 3 polis ile 2 avukatın hapsi istendi

İstanbul'da "FETÖ borsası" kurulduğu iddialarına ilişkin açılan davada, 2'si avukat 4'ü polis 6 sanığın "rüşvet" suçundan yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıkları avukatları temsil etti.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık polis memurları Bayram Y, Ertuğrul Osman T. ve Rıza E'nin, müdahil Şahap Çak'ın dosyasının lehine sonuçlanması için aracılar vasıtasıyla "rüşvet" suçunu işlediklerini belirterek, bu nedenle bu sanıkların ayrı ayrı 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Avukat olan sanık Kazım Yiğit A. ve sanık Mehmet Asım İ'nin ise görevlerinin ifasıyla ilgili bir işi yapmak üzere para talep eden polis memurlarının taleplerine aracılık etmek şeklindeki eylemleri ile rüşvete aracılık suçunu işledikleri iddia edilen mütalaada, bu iki sanığa da ikişer yıldan altışar yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Mütalaada, sanık polis İsmail İ'nin ise beraatine karar verilmesi istendi.

Mütalaaya karşı beyanları sorulan sanık avukatlarının ek süre istemini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca , 2'i avukat 4'ü polis hakkında hazırlanan iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ile Şahap Çak ve Gökalp Çak "suçtan zarar gören" olarak yer alıyor.

İddianamede, babasının gözaltına alınmak istenmesinin sebebini araştıran Gökalp Çak'ın, şirket avukatlarından Asım İ'nin konuyu takip etmesini istediği aktarılarak, bu görüşmede, dosyanın Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polislerce babası lehine sonuçlanacak şekilde hızlıca hazırlanması için 150 bin dolar istendiğini öğrendiği ifade ediliyor.

Çak'ın durumdan rahatsız olması ve şikayette bulunması üzerine soruşturmaya başlandığı bilgisine yer verilen iddianamede, sanık Asım İ. hakkında soruşturma izni alındıktan sonra ifadesine başvurulduğu, ifadesinde avukat sanık Kazım Yiğit A'nın ismini verdiği kaydediliyor.

Soruşturma kapsamında el konulan dijital materyaller üzerindeki incelemelerde sanıkların bazılarının birbirleriyle irtibatlı olduğu tespit edildiği vurgulanan iddianamede, sanıkların ifadelerinde rüşvet iddialarını reddettikleri bildiriliyor.

İddianamede, sanıklar Bayram Y, İsmail İ, Rıza E ve Ertuğrul Osman T'nin "rüşvet", sanık avukat Kazım Yiğit A. ile avukat Asım İ'nin de "rüşvete aracılık" suçunu işledikleri iddiasıyla ikişer yıldan altışar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.