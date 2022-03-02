2 milyon kimlik belgesi yerli parmak izi tanıma sistemiyle hazırlandı

3 bin 251 polis 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Katar'da görevlendirilecek
3 bin 251 polis 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Katar'da görevlendirilecek
Soylu, FETÖ operasyonlarının ne zamana kadar süreceğini açıkladı
Soylu, FETÖ operasyonlarının ne zamana kadar süreceğini açıkladı
MEB'de sınavsız unvan değişikliği işlemleri başladı
MEB'de sınavsız unvan değişikliği işlemleri başladı
Binlerce Porshe denizin dibinde kaldı
Binlerce Porshe denizin dibinde kaldı
MEB, matematik seferberliği başlatıyor
MEB, matematik seferberliği başlatıyor
Samuray kılıçlı caninin psikolojik tomografisinde nihai karar
Samuray kılıçlı caninin psikolojik tomografisinde nihai karar
Bilim Kurulu toplanacak: Maske zorunluluğu kalkacak mı?
Bilim Kurulu toplanacak: Maske zorunluluğu kalkacak mı?
Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısında enflasyon ve Ukrayna görüşüldü
Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısında enflasyon ve Ukrayna görüşüldü
HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık kararı Resmi Gazete'de
HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık kararı Resmi Gazete'de
Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yoğun kar ve fırtına bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yoğun kar ve fırtına bekleniyor
Cep telefonu yerine salatalık gönderenlere Yargıtay'dan kötü haber
Cep telefonu yerine salatalık gönderenlere Yargıtay'dan kötü haber
Taklit ve tağşiş yapan 371 firmaya ait 559 ürün açıklandı
Taklit ve tağşiş yapan 371 firmaya ait 559 ürün açıklandı
Bakan Pakdemirli paylaştı: 5 bin yangın işçisi alınacak
Bakan Pakdemirli paylaştı: 5 bin yangın işçisi alınacak
YÖK Başkanı: Amacımız öğrencileri üniversiteye puansız sokmak değil
YÖK Başkanı: Amacımız öğrencileri üniversiteye puansız sokmak değil
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
LPG'ye iki günde ikinci zam
LPG'ye iki günde ikinci zam
Bakanlıktan 'zeytin ağacı' açıklaması: Kesilmeyecekler, taşınacaklar
Bakanlıktan 'zeytin ağacı' açıklaması: Kesilmeyecekler, taşınacaklar
Markalar yarın toplanıyor! İptaller, 200 milyon doları buldu
Markalar yarın toplanıyor! İptaller, 200 milyon doları buldu
Acil serviste görevli doktoru darbeden kadın gözaltında
Acil serviste görevli doktoru darbeden kadın gözaltında
İkinci el araçta çek tuzağı: 1,5 milyonluk vurgun
İkinci el araçta çek tuzağı: 1,5 milyonluk vurgun
Maske kalkıyor mu? Bakan Koca yarın açıklayacak
Maske kalkıyor mu? Bakan Koca yarın açıklayacak
Yeni elektrik tarifesi faturalara nasıl yansıyacak?
Yeni elektrik tarifesi faturalara nasıl yansıyacak?
Faturayı ödemeyeceğim demişti...Kılıçdaroğlu'ndan 'KDV' şartı
Faturayı ödemeyeceğim demişti...Kılıçdaroğlu'ndan 'KDV' şartı
53 yaşındaki Cumhuriyet savcısı kalp krizinden hayatını kaybetti
53 yaşındaki Cumhuriyet savcısı kalp krizinden hayatını kaybetti
NATO, Ukrayna'ya asker veya uçak göndermeyecek
NATO, Ukrayna'ya asker veya uçak göndermeyecek
Bakan Dönmez: 4. sondaj gemisi 1-2 ay içinde Türkiye'de olacak
Bakan Dönmez: 4. sondaj gemisi 1-2 ay içinde Türkiye'de olacak
'Zekatı vermemek kul hakkını ihlal etmektir, haram yemektir'
'Zekatı vermemek kul hakkını ihlal etmektir, haram yemektir'
İstanbul'daki binaların yarısı gidecek! Deprem için acil uyarı
İstanbul'daki binaların yarısı gidecek! Deprem için acil uyarı
'15 Temmuz sonrasında bireysel başvuru sayısı rekor düzeyde arttı'
'15 Temmuz sonrasında bireysel başvuru sayısı rekor düzeyde arttı'
Anayasa Mahkemesinden BTK'nın yetkisi için önemli karar
Anayasa Mahkemesinden BTK'nın yetkisi için önemli karar
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

2 milyon kimlik belgesi yerli parmak izi tanıma sistemiyle hazırlandı

TC kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport gibi belgeler HAVELSAN'ın mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilen yerli parmak izi tanıma sistemiyle alınan verilerle düzenleniyor- Sistemin yıl sonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında kullanıma alınması hedefleniyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Mart 2022 11:28
Yazdır
2 milyon kimlik belgesi yerli parmak izi tanıma sistemiyle hazırlandı

Parmak izi başta olmak üzere biyometrik verilerin milli yazılımlarla güvence altına alınması amacıyla geliştirilen Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi'nin kullanımı yaygınlaşıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, BİYOTEKSAN tarafından HAVELSAN'ın mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilen yerli parmak izi tanıma sistemi, ilk olarak 26 Mart 2021'de Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde kullanıma alındı. Yaklaşık 1 yıllık sürede kayıtlı tüm göçmenlerin kimlik doğrulama ve sorgulama işlemleri yerli sistem üzerinden gerçekleştirildi.

Yerli parmak izi tanıma sistemi 7 Ocak 2022'de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 81 ilde kullanıma alındı. Kısa sürede TC kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport olmak üzere yaklaşık 2 milyon kimlik belgesi yerli parmak izi tanıma sistemi kullanılarak hazırlandı.

Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi Projesi kapsamında, olay yerinden alınan parmak izlerini de tespit etme özelliği olan yerli parmak izi tanıma sisteminin Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında kullanıma alınmasına yönelik çalışmalara da başlandı.

Parmak izi tanıma konusunda yerli sermayenin korunması ve teknoloji kazanımı sağlanırken gelecek dönemde avuç içi, damar, yüz, iris, retina, ses gibi diğer biyometrik teknolojilerin de millileştirilmesi ve Ulusal Biyometrik Veri Ailesi'nin elde edilmesi hedefleniyor.

- Biyometrik verilere milli güvenlik

Biyometrik verilerin milli yazılımlarla güvence altına alınması kritik önem taşıyor. Bu nedenle parmak izi, avuç izi, damar izi, yüz, iris, retina, ses gibi tüm güncel biyometrik tanıma teknolojilerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı, HAVELSAN ve POLSAN arasında 13 Eylül 2019'da imzalanan protokolle Biyometrik Veri Sistemi Projesi başlatıldı. Böylece yerli ve milli biyometrik sistemler geliştirilirken bir yandan da verilerin milli güvenliği teminat alına alındı.

Geliştirilen milli biyometrik sistemleri yurt içinde ve dışında hayata geçirmek amacıyla HAVELSAN ve POLSAN ortaklığında BİYOTEKSAN kuruldu.

Milli parmak izi tanıma sisteminin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün ardından bu yılın sonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında kullanıma alınması hedefleniyor.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
3 bin 251 polis 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Katar'da görevlendirilecek
3 bin 251 polis 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Katar'da görevlendirilecek
MEB'de sınavsız unvan değişikliği işlemleri başladı
MEB'de sınavsız unvan değişikliği işlemleri başladı
Konya'nın Ilgın ilçesinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi
Konya'nın Ilgın ilçesinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi
Diyanet 2022 nakil duyurusunu yayımladı
Diyanet 2022 nakil duyurusunu yayımladı
İşçehisar Belediyesi makam odası yenilenme tutarını paylaştı
İşçehisar Belediyesi makam odası yenilenme tutarını paylaştı
Bilim Kurulu toplanacak: Maske zorunluluğu kalkacak mı?
Bilim Kurulu toplanacak: Maske zorunluluğu kalkacak mı?

Bu Habere Tepkiniz

Yazı işleri müdürlerinin vekalet ücretleri aylardır ödenmiyor
Yazı işleri müdürlerinin vekalet ücretleri aylardır ödenmiyor
Adalet Bakanlığında boş kadrolara görevlendirilen yazı işleri müdürlerinin vekalet ücretleri aylardır gecikiyor
KPSS merkezi yerleştirme takvimi en az üç dönem olmalı!
KPSS merkezi yerleştirme takvimi en az üç dönem olmalı!
Cumhurbaşkanlığı kurumlara az sayıda tahsis edilen atama izinlerinin etkin ve verimli olarak kullanılmasını temin etmek için takvimde en az üç yerleştirme dönemi belirlemeli!
YÖK, 2022 yılında Merkezi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarını açmalıdır
YÖK, 2022 yılında Merkezi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarını açmalıdır
Personel 'mobbing' var diyor; mahkeme 'ispatla' diyor
Personel 'mobbing' var diyor; mahkeme 'ispatla' diyor
Danıştayın mobbing konusunda tutumu artık istikrar kazandı. İdare ile yaşadığı sorunları mobbing olarak nitelendirmesine "ispatlanması gerektiği" yönündeki yaklaşımını değiştirmedi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
MEB boş kalan 1588 pozisyona atama yapacak
MEB boş kalan 1588 pozisyona atama yapacak
Milli Eğitim Bakanlığı fizyoterapist ve destek personeli alımında boş kalan 1588 kadroya atama yapacak.
MEB yayımladı. Okula ve öğretmene teftiş geri geldi
MEB yayımladı. Okula ve öğretmene teftiş geri geldi
Milli Eğitim Bakanlığı teftiş yönetmeliğiyle atamadan, hizmet bölgesine, denetimden, soruşturmaya bir çok konuyu yeniden düzenlendi.
Engelli kadrosundan göreve başlayan memur kaç yıl üzerinden emekli olur?
Engelli kadrosundan göreve başlayan memur kaç yıl üzerinden emekli olur?
Engelli kadrosundan göreve başlayan 5510'a tabi memurlar normal emeklilik şartlarına göre daha erken emeklilik haklarını kazanırlar.
Ek gösterge savaşları nasıl bitecek?
Ek gösterge savaşları nasıl bitecek?
Geldiğimiz noktada ek gösterge konusunda memurlar ve diğer kamu görevlileri arasında büyük bir beklenti bulunmaktadır. Bir tarafta ek göstergeden yararlanamayan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli ek gösterge hakkı isterken, diğer tarafta ille de 3600 isteyen çok geniş bir kesim bulunmakta. 3600 ve üzeri ek göstergeli personel de bu durumdan yararlanıp ek göstergelerini artırma peşinde.
1. derecedeki öğretmen uzman öğretmen olduğunda bir dereceden yararlanır mı?
1. derecedeki öğretmen uzman öğretmen olduğunda bir dereceden yararlanır mı?
7354 sayılı Kanun uyarınca, 1. derecedeki öğretmen, uzman öğretmen olduğunda bir dereceden yararlanabilecek mi?
Tüm sözleşmeli personel alımları merkezi olmalı!
Tüm sözleşmeli personel alımları merkezi olmalı!
Kamu hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması, devletin vermiş olduğu istihdam hakkının sağlıklı bir şekilde uygulanması ve gider kalemlerinin azaltılabilmesi için belirli bir takvime bağlanmış merkezi sözleşmeli personel alım yönteminin benimsenmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Baba 4.Bölüm Fragmanı
Baba 4.Bölüm Fragmanı
Baba 4.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. SHOW TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Baba dizisinin yeni bölümü 8 Mart Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Soğuk ve kar geliyor!
Soğuk ve kar geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Sıcaklık hissedilir derecede düştü daha da düşecek. Dondurucu soğuklara hazır olun! Öte yandan İstanbul dahil pek çok kentte kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de yağış için uyarmıştı. İşte yurtta son durum...