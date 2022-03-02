Doğu'daki çocukları aşağılayan öğretmene soruşturma

Muş'un Bulanık İlçesi'nde öğretmenlik yapan H.D. sosyal medyadan, "Ben tertemiz çocuklarla ders yapmak istiyorum. Doğu'da temizlik nedir bilmeyen çocuklar içerisinde hastalıklar içerisinde boğuşmak istemiyorum. Öğretmene değer verilmeyen bir ülkede öğretmen olduğu için çok pişmanın. Dört sene bu hataya mahkum edilmek istemiyorum" diye yazdı.

Paylaşımı sildi

Öğretmenin bu paylaşımı başta öğretmenler olmak üzere sosyal medyada tepkiye neden oldu. Gelen tepkiler üzerine öğretmen H.D. söz konusu paylaşımı sildi.

'Yanlış yaptığımızda karşılığını görürüz'

HalkTV'de yer alan habere göre konuya ilişkin Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kılıç, "Bizler devlet memuruyuz ve bir yanlış yaptığımızda karşılığını görürüz. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Gerekli tahkikat yapılıyor. Daha sonra karar verilecektir" dedi.