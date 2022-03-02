Trabzonspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Trabzonspor Kulübü, bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Mart 2022 13:08
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir oyuncumuzun yapılan Covid-19 PCR kontrolünde testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır." ifadesine yer verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız