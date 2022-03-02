Sosyal bilimler liselerine 'Atatürk Kitaplığı' kuruluyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan Eğitimde İş Birliği Protokolü kapsamında 68 ildeki 92 sosyal bilimler lisesinde "Atatürk Kitaplığı" kurulacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen imza töreninde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yeni bir iş birliğine başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile turizm alanında ülkenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesiyle ilgili çalışma yürüttüklerini belirten Özer, iki yıldır 81 ilde söz konusu çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde ülke genelindeki tüm okullarda "kütüphanesiz okul kalmayacak" sloganıyla başlatılan ve 2 ayda tamamlanan projeyi bugün başka boyuta taşıdıklarını aktaran Özer, "2021 yılının sonu itibarıyla 16 bin 361 kütüphanesi olmayan okula kütüphane kurduk ve bu kütüphanelerdeki kitap sayısını da 28 milyondan 50 milyona çıkardık." dedi.

Protokol kapsamında, Türkiye genelinde 68 ildeki 92 sosyal bilimler lisesinde "Atatürk Kitaplığı" kurulacağını dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Burada Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yayınlarından en az 1000 tane kitabın olduğu kitaplığı tüm kütüphanelerimize kazandırmış olacağız. Tabii burada sembolik bir tarih de var, 29 Ekim (2023) tarihinde bu 92 sosyal bilimler lisesinin kütüphanesini tamamlamayı hedefliyoruz. Sayın Bakanım bence bu projeyi biraz daha genişletelim. Bizim 92 sosyal bilimler lisemiz var ama bununla beraber 9 bin 145 lisemiz var. Fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, güzel sanatlar lisesi, mesleki teknik Anadolu lisesi, imam hatip lisesi, bu okullarımızın tüm kütüphanelerinde de sizlerin bu yayınlarından 1000 kitaplık 'Atatürk Kitaplığı'nı kurabilirsek ve bunu da 29 Ekim'e yetiştirebilirsek devasa bir proje gerçekleştirmiş olacağız."

Türkiye'de son 20 yılda eğitim alanında devasa dönüşümler gerçekleştiğine işaret eden Özer, "Gelişmiş ülkelerin 1950'li yıllarda eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını yüzde 100'lere ulaştırdıkları bir dönüşümü Türkiye'miz maalesef 70 yıl gecikmeyle, 2000'li yıllarda yaşadı." diye konuştu.

Son 20 yılda tüm illerde birçok yeni okul ve derslik yapıldığına dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"81 ilde derslik sayılarımız 200 binlerden 855 binlere ulaştı. Okullaşma oranlarımız devasa arttı. Bazı rakamlar vereyim, nereden nereye geldiğimiz görmüş olalım. Okul öncesinde 5 yaştaki okullaşma oranımız 2000'li yıllarda yüzde 14'ler seviyesindeydi, bugün yüzde 90'lar seviyesine ulaştı. Ortaöğretimdeki okullaşma oranları yüzde 44'lerden yüzde 90'lara ulaştı. Artık okullaşma oranlarında evrenselleşmeye ulaştıktan sonra hedefimiz tüm Türkiye sathında eğitimin niteliğini, kalitesini arttırmak, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek, okullar arası başarı farkını azaltmak ve okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak. İşte tüm okullarda kütüphane yapmamız, 'kütüphanesiz okul kalmasın' kampanyasını gerçekleştirmemiz de bu adımımızın bir sonucu. Bugün bu projeyi gerçekleştirmekten dolayı memnuniyetimi özellikle ifade etmek istedim. Bu yeni projenin de hayırlara vesile olmasını diliyorum."

- "Bu proje Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında tamamlanmış olacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da iş birliğinin hayata geçirilmesine katkıda bulunan Bakan Özer'in şahsında emek ve destek sunan herkese teşekkür etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün binlerce yıllık geçmişe dayanan Türk milletinin içinden çıkmış bir lider olduğunu dile getiren Ersoy, "O, Türk toplumuna etki etmiş, yön ve şekil vermiş tarihsel bir şahsiyettir. Bu yüzden çağdaş Türkiye'nin siyasal tarihi Mustafa Kemal Atatürk ile özdeşleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirilen iş birliği protokolünün önemine dikkati çeken Ersoy, "68 ilde toplam 92 sosyal bilimler lisesinde gençlerimizi, bilimsel olarak hazırlanmış eserlerimizin rehberliğinde Atatürk ve tarih ile buluşturmaya başlıyoruz. Başta Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Yayınları olmak üzere Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun yayınlarından oluşan 1000 adet seçkin eser ile bu liselerimizde Atatürk Kitaplığı kuruyoruz." dedi.

Bakan Ersoy, Atatürk, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili yayınlar sayesinde söz konusu alanlarda öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgi dağarcığını olabildiğince geniş ve derin tutmayı amaçladıklarını belirterek, "Genel yaklaşımımız, her zaman olduğu gibi merak eden, araştıran, öğrenen ve öğrenmenin sürekli olduğunu bilerek yeni arayışlar içinde bulunan nesillerin yetişmesine vesile olmaktır." diye konuştu.

Tarihe, vatan toprağına ve al bayrağa sahip çıkmanın, korumanın ve bu emanetleri aynı bilince sahip kuşaklara ulaştırmanın önemini vurgulayan Ersoy, protokolün bu yoldaki iradenin bir yansıması olduğunu kaydetti.

Bakan Ersoy, "Başlattığımız bu proje Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, 29 Ekim 2023'de inşallah tamamlanmış olacak. Proje kapsamında akademisyenleri öğrencilerle buluşturmayı da planlıyoruz. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için tecrübe ve birikim paylaşımını çok değerli buluyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokolü imzalayan Milli Eğitim Bakanı Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, okul binasında kurulan kütüphanenin açılış kurdelesini kesti.

Beraberindekilerle kütüphaneyi gezen Özer ve Ersoy, yetkililerden bilgi aldı.