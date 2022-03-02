MBSTS giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM, DİB-MBSTS giriş belgelerini erişime açtı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Mart 2022 14:02
2022-DİB-MBSTS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
12 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 02 Mart 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
12 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-DİB-MBSTS için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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