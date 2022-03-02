Rus rublesinde değer kaybı durmuyor
Rus rublesi, hükümetin aldığı önlemlere rağmen değer kaybını sürdürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Mart 2022 14:08
Dolar/ruble paritesi yüzde 5,9 artışla 107 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 6,5 yükselişle 119'a çıktı.
Rusya Merkez Bankası, 28 Mart'ta aldığı kararla politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurmuştu.
Uluslararası ticaretle uğraşan şirketlere de döviz gelirlerinin yüzde 80'ini yetkili bankalarda satma zorunluluğu getirilmişti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız