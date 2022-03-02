Tekirdağ'da aktif görevde 7 İKM, 2 şoför ve 1 aşçıya FETÖ'den gözaltı
Tekirdağ merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Mart 2022 14:28
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul, Kocaeli, Samsun ve Tekirdağ'da ardışık arama yaptıkları tespit edilen 10 FETÖ şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonla aktif görevde 7 infaz koruma memuru, 2 şoför ve bir aşçı olmak üzere 10 şüpheli yakalandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız