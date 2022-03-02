Adliyede silah kazara ateş aldı, kadın polis memuru yaralandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, adliye binasında bir silahın kazara ateş alması sonucu hafif yaralanan kadın polis memuru tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Mart 2022 15:33
Körfez Adliyesine gelen bir avukatın ruhsatlı silahı, ismi henüz öğrenilemeyen polis memuru tarafından teslim alındı.
Bu sırada kazara ateş alan silahtan çıkan mermi ise yanındaki kadın polis memuru S.A'nın ayağına isabet etti.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Körfez Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız