Teknisyen sağlık astsubaylarının açtığı dava sonuçlandı

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 136. maddesine göre, tıbbi teknisyenler, sağlık meslek lisesi mezunu olup, branşlarında çalışabilmeleri için gerekli kursları görmüş, bilgi ve beceri kazanmış sağlık personeli olarak tanımlanmıştır.

1219 sayılı Kanun'un Geçici 7. maddesinin 5. fıkrasın gereğince, bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla elde edilmiş olan meslek unvanları ve ilgili alanlarda mesleki eğitimlerine başlamış olanlar ve 7. fıkrasındaki, bu Kanun'un ek 13. maddesi ile tanımlanan sağlık teknisyeni ve sağlık teknikeri mesleklerinden herhangi birine ait iş ve işlemleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuatına göre gerekli eğitimleri alarak yürütmekte olanların bu hakları saklıdır.

Sağlık astsubayı olarak görev yapmakta olan teknisyenlerin hakları, sicil durumuna göre seçilen ve belirli branşlarda (anestezi, röntgen, laboratuvar...) "Teknisyen Astsubay Kursu" verilmek suretiyle, astsubay statüsünde "sağlık teknisyeni" olarak istihdam edilen ve sertifika belgesi Sağlık Bakanlığınca "1219 sayılı Kanun'un Geçici 7. maddesi uyarınca (anestezi teknisyenliği/tıbbi görüntüleme teknisyenliği/laboratuvar teknisyenliği) alanındaki iş ve işlemleri yapmaya yetkilidir" ibaresiyle tescil edilerek kayıt altına alınmıştır.

Ancak, devir esnasında branşına uygun olarak "sağlık memuru (anetezi/röntgen/laboratuvar....)" kadrosuna yapılan atamaları, daha sonra anılan teknisyenlik branşına dair herhangi bir diploma bulunmadığı ve konuyla ilgili olmayan Devlet Personel Başkanlığının görüş yazısına istinaden iptal edilmiş ve personelin unvanı, iş ve görev tanımları ile sorumlulukları birbirinden farklı olan, "sağlık memuru (toplum sağlığı)" olarak değiştirilmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bölge idare mahkemeleri arasındaki uyuşmazlığın, "sağlık memuru (toplum sağlığı)" olarak yapılan değişikliğin iptali yönünde olması gerektiği yönünde karar vermiştir.

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