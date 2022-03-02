THY Türk vatandaşları için tahliye seferlerine başladı
Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla Romanya'nın başkenti Bükreş'e ulaştırılan Türk vatandaşları tahliye seferleri ile Türkiye'ye getiriliyor.
Kaynak : DHA
Eklenme : 02 Mart 2022 16:27
Bükreş Otopeni Havalimanı'ndan nakledilen Türk vatandaşları Türk Hava Yolları'nın tahliye uçakları ile İstanbul Havalimanı'na getirilecekler.
TK-3271 sefer sayılı ilk tahliye uçağının akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.
Havayolu şirketinin Bükreş Otopeni Havalimanı'ndan bugün ve yarın toplam 12 tahliye seferi yapması planlanıyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız