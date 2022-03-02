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Açık havada maske takma ve HES kodu zorunluluğu kalktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada; "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Mart 2022 18:28
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Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkanlığında toplandı. Bakan Koca, toplantı sonrasında salgınla mücadelede yeni bir yol haritası açıklayacağını söyledi.

Toplantının ardından Bakan Koca açıklamalarda bulundu. Artık salgının etkisini yitirdiğini söyleyen Koca, bakanlık tarafından alınan yeni kararları açıkladı. Açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

"Bugün serbestlikten söz edeceğim.

Şimdi her şeyi gözden geçirmenin zamanı geldi. Covid-19'un ciddiyeti fark eden ilk ülke olmuştuk. Koronavirüs Bilim Kurulu'muz hep öneriler geliştirdi, tedavi rehberleri hazırladı.

Şahsım ve sizler adına Bilim Kurulu'nun tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Salgın sürecinde gereken tedbirlere erken başvurduk. En hızlı hareket eden ülkelerden biri olduk.

Bir süredir sizlere Covid dediğimiz hastalığın gündemde kalma vasfını kaybetmekte olduğunu söylüyorum. Türkiye'deki durumu, tüm detaylarını bilerek vardığımız bu sonucu tüm ülkelerdeki gelişmelerden dolayı da biliyoruz.

"MÜCADELE BUNDAN SONRA AŞIYLA VERİLECEK"

Bildiğiniz gibi ülkemizde de bazı kısıtlamalarda kalkmıştı. Karantina ve izolasyon süreleri, tarama testleri gibi birçok uygulamada daha önce değişikliğe gitti. Bu adımların isabetli olduğunu görüyoruz.

Covid-19'la mücadele bundan sonra aşıyla verilecek. İki yıllık ısrarlı planlı mücadelede şimdi sıra salgını toplumsal hayatımızın hakim unsuru olmaktan çıkarmakta. Bir bakıma salgın esaretinden gerçek hayata geçmekte. Bazı serbestliklerle psikolojimizi yenilemekte.

5 MADDEDE SALGINDA YENİ KARARLAR

Bilim insanlarımızdan henüz erken diyen, bekleme taraftarı olanlar da var.

Bundan sonra:

1.Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz

2. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil.

3. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak.

KAPAT [X]

4. Hastalık belirtesi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

5.Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapanması uygulaması sona erecek.

Salgın etkisini yitirdi, somut gözle görülen gerçek budur. Salgın kelimesine eskisi kadar vurgu yapmaya gerek yoktur. Salgınla toplum olarak, kısıtlamalarla mücadele etme döneminden bireysel olarak korunma dönemine geçmeliyiz. Kişisel korunmada eğer istersek süregelen alışkalıklarımızı sürdürebiliriz.

Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz. Maskeyi gerektiğinde hemen tamak üzere yanımızda taşıyoruz. Özellikle büyüklerimizle, kronik hastalarla bir aradayken maske günlük hayatımızın vazgeçilmezi olmalıdır.

TURKOVAC TÜM SAĞLIK KURULUŞLARINDA UYGULANMAYA BAŞLAYACAK

Sahaya verilen TURKOVAC aşısı bir milyonu geçti. Azerbeycan'da da TURKOVAC'ın faz-3 çalışmaları haftaya başlamış olacak. TURKOVAC'ı bildiğnizi gibi geçen hafta bütün hastanelerimizde uygulamaya daha yeni başladık. Gelecek haftadan itibarenden aile hekimleri dahil bütün sağlık kuruluşlarımızda başlatmak istiyoruz.

Şu an Molnupiravir için bilim kurulunun önerisi 65 yaş üstü ve bağışıklığı baskılanmış kişilerin kullanması. Riskli olan hastalarımız için bu ilacın önemli olduğunu biliyoruz. Türkiye'de bu ilacı biz yerlileştirdik. Bütün illerimize de bu ilaçtan dağıtmış olduk.

DÖRDÜNCÜ DOZ UYGULAMASI OLACAK MI?

Genelde hem Sinovac, hem BioNTech, hem de TURKOVAC'ta tedarikte hiçbir problem yok. Fakat giderek Sinovac tercihinin TURKOVAC nedeniyle azaldığını gözlemliyoruz.

Şu an dördüncü doz ile ilgili bilim kurulunun bir kararı olmadı ama dördüncü doz uygulaması gerekecekse daha çok riskli, bağışıklığı baskınlanmış kişiler için düşünülebilir.

TURKOVAC'ın klinik çalışmaları devam ediyor. Durdurulduğu gibi bir durum söz konusu değil.

KARARLAR İÇİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGE YAYINLAYACAK

Covidli hastaların izolasyon süreciyle ilgili daha önce aldığımız kararlarda bir değişiklik yok. Yedinci günden sonra bir semptom yoksa karantina bitiyor.

Kararların ne zaman geçerli olacağını İçişleri Bakanlığımız genelgeyle duyuracak.

Mesafenin korunmadığı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema gibi sağlık kuruluşları gibi alanlarda, okulların kapalı alanları gibi yerlerde maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. Bunun dışında kapalı alan olup mesafe korunabiliyor ise bu durumda maskeyi takmanın şart olmadığını söylüyoruz.

Herhangi bir Covid, nezle ve üst solunum yolu hastalıkları olan, semptom gösteren vatandaşlarımızın maske takması gerektiğini biliyoruz. Müzik yasağıyla ilgili de bilim kurulunun aldığı bir karar yok. Onun da yakın zamanda kalkacağı kanaatindeyim.

5-12 yaş için TURKOVAC çalışması başlattık. O çalışmanın sonuçlarına göre bu konuyu gündeme alabiliriz.

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