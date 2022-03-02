Okullarda koronavirüs tedbirleri değişti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; 'Okullarda iki COVID-19 vakası çıkması halinde 'sınıfların kapatılması' şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir. Pozitif olan izole edilecektir.' dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Mart 2022 18:44
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Okullardaki tedbirlerde değişiklik
"Okullarda iki COVID-19 vakası çıkması halinde 'sınıfların kapatılması' şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir. Pozitif olan izole edilecektir."
"Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlarla beraberken vazgeçilmez olmalı."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız