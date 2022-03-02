Bakan Koca'dan özlük hakları ve sağlıkta şiddet açıklaması
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca; 'Hekimlerimiz ve sağlık çalışanları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hem özlük hakları, hem şiddet, hem sağlık çalışma ortamlarının daha düzenli hale getirilmesi gibi birçok konuda çalışmalarımız var." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Mart 2022 19:15
Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARI KONUSUNDA BİR ÇALIŞMANIZ VAR MI?
"Hekimlerimiz ve sağlık çalışanları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor.
Hem özlük hakları, hem şiddet, hem sağlık çalışma ortamlarının daha düzenli
hale getirilmesi gibi birçok konuda çalışmalarımız var."
"Maaşlarla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beklentimiz özellikle hekimlerin de hakimlere benzer emeklilikte korunması"
"Sağlıkta şiddetle ilgili son 3 aydan bu yana devam eden bir çalışmamız var. Bununla ilgili bir noktaya geldiğimizi söyleyebilirim."
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