MEB'den okullarda sosyal etkinlik açıklaması
MEB, okullar tarafından salgın tedbirlerine uyularak yapılacak sosyal etkinliklere izin verileceğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Mart 2022 20:30
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullar tarafından salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak sosyal etkinliklere izin verileceğini bildirdi.
Bakanlıkça, illere gönderilen yazıya göre, resmi/özel okul ve kuramlarda öğrenci, öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin katılımı yapılması planlanan il/ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal etkinliklerin 2020'de tedbiren iptal edildiği anımsatıldı.
Bu doğrultuda, Bakanlık merkez teşkilatı birimleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verilecek.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız