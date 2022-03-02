Ankara'da okulda kavga: 4 öğrenci yaralı

Olay, Sincan ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma sonucunda iki grup arasında çıkan kavgada R.B., E.B., A.T. ve Ş.A.K. yaralandı. Kavgayı gören okuldaki öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Okulda çıkan kavga sonucu yaralanan bir öğrencin velisi yaptığı açıklamada, "Burası bir okul. Okula nasıl bıçak girebilir? Çocuğumun parmaklarında kırık var. Diğer çocukların da vücutlarında morarma ve şişkinlik var. Yetkililere sesleniyorum. Bu okulu gözlem altına alın" dedi.