Hayatını kurtaran 3 polis memurunu hastanelik etti
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Mart 2022 21:44
Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde bunalıma giren V.V. evinin 3. katındaki pencereden eşyaları aşağı attı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eşyaları attıktan sonra pencereye de çıkıp intihara kalkışan V.V.'yi Canik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Mehmet Y.(46), Abdulhamit D.(39) ve Enes S.(28) müdahele ederek ölümden kurtardı. V.V. ifadesi alınmak üzere Irmak Polis Merkezine götürülürken kendisini ölümden kurtaran polis memurları Mehmet Y., Abdulhamit D. ve Enes S.'ye saldırdı.
Çeşitli yerlerinden yaralanan polis memuru Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memuru Mehmet Y.'nin kolunun kırıldığı ortaya çıktı. 3 polis memurunu yaralayan V.V. hakkında "Görevli memura mukavemet, görev yaptırmamak için diren ve kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatıldı.
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Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde bunalıma giren V.V. evinin 3. katındaki pencereden eşyaları aşağı attı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eşyaları attıktan sonra pencereye de çıkıp intihara kalkışan V.V.'yi Canik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Mehmet Y.(46), Abdulhamit D.(39) ve Enes S.(28) müdahele ederek ölümden kurtardı. V.V. ifadesi alınmak üzere Irmak Polis Merkezine götürülürken kendisini ölümden kurtaran polis memurları Mehmet Y., Abdulhamit D. ve Enes S.'ye saldırdı.
Çeşitli yerlerinden yaralanan polis memuru Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memuru Mehmet Y.'nin kolunun kırıldığı ortaya çıktı. 3 polis memurunu yaralayan V.V. hakkında "Görevli memura mukavemet, görev yaptırmamak için diren ve kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız