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Abramovich Chelsea'yı satıp, parasını Ukraynalılara harcayacak

Rus iş insanı Roman Abramovich, sahibi olduğu Chelsea Kulübünü satmaya karar verdiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Mart 2022 22:08
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Abramovich Chelsea'yı satıp, parasını Ukraynalılara harcayacak

Abramovich, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Herhangi bir borcun ödenmesi gibi bir talebim yok. Bu benim için hiçbir zaman iş veya parayla ilgili olmadı. Tamamen futbol ve kulüp için duyduğum saf tutkuyla ilgiliydi. Ayrıca ekibime satıştan elde edilecek tüm gelirin bağışlanacağı bir hayır vakfı kurma talimatı verdim. Vakıf, Ukrayna'daki savaş kurbanlarının yararına olacak. Mağdurların acil ihtiyaçlarına yönelik kaynak sağlanmasının yanı sıra uzun vadeli toparlanma süreci de desteklenecek." ifadelerini kullandı.

Kendisi için çok zor bir karar aldığını kaydeden Abramovich, "Kulüpten bu şekilde ayrılmanın beni üzdüğünü bilin. Ancak bu kararın kulübün menfaatine olduğuna inanıyorum. Umarım hepinize şahsen veda etmek için Stamford Bridge'i son bir kez ziyaret edebilirim. Chelsea'nin bir parçası olmak benim için bir ayrıcalıktı ve tüm ortak başarılarımızla gurur duyuyorum. Chelsea Futbol Kulübü ve taraftarları her zaman kalbimde olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle kulübün yönetimini Chelsea Vakfının mütevelli heyetine devretmişti.

Rus milyarder Abramovich, 2003'te İngiliz iş insanı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu.

Chelsea, Abramovich döneminde yapılan yüksek bedelli transferlerin ardından 2005'te Premier Lig'de zafere ulaşarak 50 yıllık şampiyonluk özlemine son vermişti. "Maviler", Abramovich döneminde beşer kez Premier Lig ve Federasyon Kupası ile ikişer defa UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşamıştı.

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