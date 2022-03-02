Almanya'da Türk ailenin evinde yangın: Anne ve 3 çocuğu öldü
Almanya'da bir Türk ailenin oturduğu evde yangın çıktı. Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. Polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Mart 2022 22:41
Almanya'nın Baden Würtemberg eyaletine bağlı Kraichtal ((KRAYŞTAL)) kasabasında, Türk ailenin evi yandı.
Salı günü öğle saatlerinde çıkan yangında, anne ile biri 8 diğer ikisi 6 yaşlarında olan 3 çocuğu can verdi.
Yetkililer, yangının, şiddetli bir patlamanın ardından evin çatı katında çıktığını,,
alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığını açıkladı.
Yangın, 100'den fazla itfaiye erinin müdahalesiyle, 3 saatte söndürebildi.
Soruşturma sürüyor
Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.
Karlsruhe Polis sözcüsü, yangının çıkış sebebinin henüz belli olmadığını duyurdu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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