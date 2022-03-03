3 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "7 İklim 7 Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa Sergisi ve Yunus Emre Sempozyumu"na katılacak.

(TBMM/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Memur-Sen Akut Ekibinin Tanıtım Lansmanı ve Akreditasyon Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gökçen Seven Kızılay Anaokulunun açılışına katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

(Edirne/11.00/12.30)

3- TBMM'den

- MHP Meclis Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

- Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(TBMM/10.45/14.00/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Aluexpo Fuarı ve 10. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu'nun açılış töreni ile Çekmeköy Belediyesinin 100. Yıl Marşı Yarışması programına katılacak.

(İstanbul/11.00/20.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Büyükelçiler Konferansı ile Türkiye - Macaristan 3. Go Africa İş Forumu'na katılacak, Macaristan İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics ile görüşecek, Türk Konseyi üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya gelecek.

(Budapeşte)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, şubat ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)

2- Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumu, dördüncü gününde yüksek düzeyli konuşmalarla devam edecek.

- Konseyde, "Rusya'nın saldırganlığından kaynaklanan Ukrayna'daki insan haklarının durumuna" ilişkin acil toplantı yapılacak.

(Cenevre)

3- Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzoyev, beraberindeki heyetle birlikte resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'a gidecek.

(İslamabad)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Ali Ulvi Kurucu'yu anma programı ve Çatalzeytin Türbe Camisi'nin açılışına katılacak, üniversite öğrencileriyle buluşacak.

(Kastamonu/10.00-18.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final turu Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçıyla tamamlanacak.

(Antalya/20.30)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasındaki derbide Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, 10. hafta erteleme maçında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşılaşacak.

(Bologna/22.30)