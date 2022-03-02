Ulaşıma kar engeli! Bu illere gidecek sürücüler dikkat

Denizli'de akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, başta yüksek kesimlerde olmak üzere kent merkezinde de etkili oldu.



Kar, ulaşımı da olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolunun Kazıkbeli ve Cankurtaran mevkisinde kaza yapan ya da yolda kalan araçlar nedeniyle yol, çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kış lastiği olmadığı için yolda kalan araçları iterek kenara çekmeye çalıştı. Kayarak kaza yapan araçlar ise çekiciler tarafından çekildi. Şehir çıkışında önlem alıp yolu kapatan polis ekipleri, araçların geçişine izin vermedi. Karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Karayolları ve belediye ekipleri yolu kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

BURDUR-ANTALYA VE BURDUR- ANKARA KARAYOLU KAR NEDENİYLE KAPANDI



Burdur'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Burdur-Antalya ve Burdur- Ankara karayolu ulaşıma kapandı.

Meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısı yaptığı Burdur'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezi ile Burdur- Antalya, Burdur- Ankara ve Burdur- Fethiye karayollarında etkili oldu.

Karayolları ekiplerinin müdahalesine rağmen Kurna rampaları ve Antalya Kavşağı'nda kayan kamyonlar nedeniyle trafik akışı durdu. Burdur-Antalya, Burdur-Ankara, Burdur-Fethiye karayolları trafiğe kapandı.



Kent merkezinde de kar yağışı nedeniyle küçük çaplı maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Kar yağışının en çok çocukları mutlu etti. Kar yağışına rağmen sokaklara çıkan çocuklar kartopu oynadı, kayaklarla kaydı.

