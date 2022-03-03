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Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Mart 2022 19:09
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Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, kanun teklifiyle nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütülmesinde esas alınacak temel ilkeler belirlendiğini söyledi.

Teklifle ilgili birkaç konuya değinmek istediğini belirten Altunyaldız, şöyle konuştu:

"Yetkilendirmeden neyi kastediyoruz? Teklifle nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin koruma bildiriminde bulunulmadan veya kurumdan yetki alınmadan yürütülemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, kurum tarafından bahse konu faaliyetlerin yürütülmesine yönelik olarak verilecek yetki ve lisans belirlenmiş; bunun yanı sıra, bir yetki türü olarak sayılmayan onay müessesesi ile nükleer tesisler, radyasyon tesisleri ve radyoaktif atıkların kurulacağı sahanın kurum onayına tabi olacağı gibi hususlar detaylı bir şekilde düzenlenmiştir."

Denetimle de kurum tarafından yürütülecek denetim ve yerinde inceleme faaliyetlerinin çerçevesinin çizildiğini anlatan Altunyaldız, kurum denetçilerinin ve kurum tarafından denetime eşlik etme veya yerinde inceleme yapmak üzere görevlendirilen veya hizmete alınan kişilerin yetki ve sorumluluklarının belirlendiğini, lisans verilen nükleer tesislerin ve radyoaktif atık tesislerinin sahalarında yapılacak yapıların denetiminin kurum tarafından gerçekleştirileceğinin hükme bağlandığını dile getirdi.

Milletvekillerinin konuşmalarında gündeme getirdiği radyoaktif atıklar konusuna ilişkin Altunyaldız, Türkiye Cumhuriyeti egemenlik alanı dışında yürütülen bir faaliyet sırasında ortaya çıkmış olan radyoaktif atıkların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içine sokulamayacağını vurguladı.

Altunyaldız, ortaya çıkan kullanılmış yakıtların veya bertarafı hariç radyoaktif atıkların yönetiminde ise tüm sorumluluğun faaliyet için yetkilendirilen kişiye ait olduğunu kaydederek, radyoaktif atıkların Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından bertaraf edileceğini söyledi.

Teklifin tümü üzerinde söz alan milletvekillerinin nükleer hadiselerden kaynaklanan nükleer zararlar hakkındaki hukuki sorumluluk konusunu gündeme getirdiğini belirten Altunyaldız, nükleer santral işletenin, nükleer tesisinde ya da nükleer maddelerin taşınması esnasında meydana gelen bir nükleer hadiseden kaynaklanan zararlardan kendisinin, personelinin ve tesisle ilgili teknoloji, mal ve hizmet sağlayanların herhangi bir kusurunun olup olmadığına bakılmaksızın ve münhasıran sorumlu olacağını ifade etti.

Sorumluluğun sigorta veya diğer mali güvencelerle teminat altına alınmasının zorunlu bir şekilde düzenlendiğini dile getiren Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Bu husus şüpheye ve yoruma mahal bırakmayacak kadar açıklığa kavuşturulmuştur. Kanun hükümleri kaleme alınırken ayrıca, ülkemiz iç hukukundaki bir kanun hükmünde olan Paris Sözleşmesi'nin ve 2004 Protokolü'nün kurduğu hukuki sorumluluk rejimindeki norm ve ilkelere bütünüyle sadık kalınmış, Paris Sözleşmesi'nin iç hukukta düzenleme bakımından takdir yetkisi bıraktığı hususlar ise ayrıca düzenlenmiştir. Ülkemiz, nükleer enerji ve Nükleer Düzenleme Kurumu alanında yapmış olduğu bu düzenlemeyle bir taraftan nükleer alanın barışçıl amaçlarla düzenlenmesi diğer taraftan da özellikle son dönemde Avrupa Birliği Komisyonunun da 'yeşil enerji' olarak kabul ettiği nükleer enerjinin ülkemize güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde kazandırılması ayrıca emisyonla mücadelede bize sağlayacağı önemli avantajlar nedeniyle bu düzenlemeyi huzurlarınıza getirmiştir."

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