Yine elektrikler kesildi, 2 il karanlığa gömüldü! Bakan bölgeye gitti

Geçtiğimiz ay yoğun kar yağışı altında günlerce elektrik kesintisinin yaşandığı Isparta'da, kar yağışının etkili olmasıyla bir kez daha elektrik sıkıntısı baş gösterdi. Dün akşamdan itibaren kentin birçok noktasında elektrik kesintileri yaşandı. Bazı noktalarda kesintiler 24 saati aştı.

DAĞITIM ŞİRKETİ: 461 PERSONEL KESİNTİLERE MÜDAHALE EDİYOR

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş..'tan (AEDAŞ) yapılan açıklamada bu akşam saatleri itibariyle kesintilerin devam ettiği belirtilerek, 461 personelin, 118 araç ve iş makinesinin kesintilere müdahale ettiği, 45 jeneratörle kritik noktalara enerji sağlandığı açıklandı.

EĞİTİME BİR GÜN DAHA ARA VERİLDİ

Isparta Valiliği ise yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma ve soğuk havanın yarın da devam edeceğine dair yapılan meteorolojik uyarılara istinaden, eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

BAKAN YİNE ISPARTA'YA GELDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise Isparta'ya gelerek AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer ile birlikte TEİAŞ'ta durum değerlendirmesinde bulundu.

DENİZLİ'DE DE KESİNTİLER İSYAN ETTİRDİ

Denizli'nin Acıpayam ilçesine enerji veren nakil hatlarına ağaç devrilmesi sonucu 13 köye elektrik verilemedi.

İlçenin Yeniköy, Gümüş, Yazır, Ucarı, Yumrutaş, Karaismailler, Yukarı Alaattin, Kırca, Apa, Kumafşarı, Ören, Pınaryazı ve Dodurgalar köylerinde dün geceden itibaren elektrik kesintisi yaşandı.