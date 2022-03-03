İşgalde sekizinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor

Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının sekizinci gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor. İki ülke arasında geçtiğimiz gün yapılan altı saatlik müzakerelerden ateşkes çıkmadı.

Harkiv'e yeni saldırı

Ukrayna'nın Harkiv kentine yine bir saldırı düzenlendi. Bu sabahki saldırılarda Harkiv merkezdeki kamu binaları hedef alındı. Yetkililere göre, Ukrayna'nın ikinci büyük şehrinde yerleşim yerlerine ve yerel yönetim binasına düzenlenen saldırılarda son 24 saatte 21 kişi öldü, 112 yaralandı.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan dakika dakika gelişmeler....

'İnşallah 3. Dünya savaşı çıkmaz'

Putin çok zeki ve dinamik bir lider. Nasıl böyle bir karar verdi pek anlamak kolay değil. Kendine haksızlık yapmış oldu. Bütün dünya'nın nefretini kazandı. İnşallah 3. Dünya savaşı çıkmaz. Bizim dayanışmamız manevi dua aracılığıyla. Bizden Zelenskinin istediği bu ve bunu seve seve veriyoruz. Zelenskinin ve ailesinin sağ salim kalmasını istiyoruz. Ölülerin ve yaralıların mümkün olduğunca az olmasını istiyoruz.

07:40 İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Rusya'nın açtığı savaşa karşı direnişini sürdüren Ukrayna'ya silah yardımı yapacağını açıkladı.

23.19: Pentagon, Rusya'nın nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirdiği açıklaması üzerine yanlış anlaşılmaması için Minuteman III balistik füze tatbikatını ertelediklerini açıkladı.

22.54: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin "Birleşmiş Milletler misyonundaki Rus diplomatları sınır dışı etme kararına" karşılık vereceklerini bildirdi.

22.52: Ukrayna'da ateşkesin sağlanması ve savaşın durması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Macron, Rusya'ya karşı savaşta olmadıklarını aktardı. Ayrıca Macron, mümkün ve gerekli olduğu kadar Putin ile temas halinde kalmaya devam edeceğini belirtti.

22.02: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Rusya'nın diplomasiye ve müzakereye şans vermeden saldırı düzenlemeye devam etmesi büyük bir hata olur.

22.01: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenlerin çalmasının ardından büyük bir patlama sesi duyuldu.

21.44: Beyaz Saray, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Rusya ve Belarus'a yeni savunma yaptırımları getirme kararı aldı.

20.56: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un protesto edildiği Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzhaparova ayakta alkışlandı.

20.22: Almanya'nın, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için gönderdiği silahların Ukrayna'ya teslim edildiği bildirildi.

20.09: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile savaşta Rus askerlerinden 498'inin öldüğünü, 1597'sinin de yaralandığını açıkladı.

20.08: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını beşe karşı 141 oyla kabul etti.

19.25: Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin 3 Mart'ta sabah Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini bildirdi.

19.20: AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca Ukrayna halkının ihtiyaçları için sekiz tırdan oluşan insani yardım konvoyunun Ukraynalı ve Moldovalı yetkililere teslim edildiği açıklandı.

19.17: ABD BM Temsilcisi: Rusya yasaklı misket bombaları ve vakumlu bombaları kullandı.

19.13: TBMM'de bugün Ukrayna için kapalı oturum yapıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bilgilendirmede bulunduğu toplantıda konuşulanlar devlet sırrı kabul edilecek. Milletvekillerinin toplantıya ilişkin açıklama yapması da yasaklandı.

19.12: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky:Rusya İskender füzeleriyle saldırdı. Ukrayna'nın AB üyeliği desteklenmeli.

19.00: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi: İkinci tur görüşmelerinde heyetin aynı kişilerden oluşacağını açıkladı.

18.58: Ak Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye savaşı derinleştirecek bir tutum içerisine girmeyecek.

17.40: İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Ekümenik Patriği ve İstanbul Başpiskoposu: Ukrayna halkı direniyor. Özgürlüklerini işgalci neden teslim etsinler? Ukrayna şu an Rusya işgali altındadır. Dindaş komşu olan iki ülke. Düne kadar Sovyet çerçevesinde Rus-Ukrayna beraberdiler. Buna rağmen Putin onlara karşı savaş açtı ve bunu kimse kabul etmedi. Dün Avrupa Parlamentosunda sayın Zelenski ayakta alkışlandı tüm dünyanın sempatisini kazandı.

17.39: Belarus ajansı: Rus heyeti müzakere için yolda, ikinci görüşmenin yapılacağı yere gidiyor.

16.44: Fed Başkanı Jerome Powell, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yapıyor. Mart ayında faiz artırmanın uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.

16.36: Everton, Rus şirketleriyle ticari sponsorluk anlaşmalarını askıya aldı.

16.12: Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın 7 gündür süren saldırılarında 2 binden fazla Ukraynalı sivilin öldüğünü duyurdu.

16.04: Rus Silahlı Kuvvetleri Herson bölge merkezinin kontrolünü ele geçirdi.

15.28: BM, Rusya-Ukrayna savaşında dün itibariyle 874 bin mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.

15.10: Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden tahliyelerle ilgili yeni açıklama yayımlandı: Açıklamada şöyle denildi: Kıymetli Vatandaşlarımız, halen Kiev'de bulunup da ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımızın, güvenlikleri için azami düzeyde tedbir almak suretiyle sokağa çıkma yasağı başlamadan Büyükelçiliğimize gelmeleri gerekmektedir. Büyükelçiliğimizde toplanacak vatandaşlarımızı ilk fırsatta en uygun yoldan ülkemize göndermeyi planlıyoruz. Büyükelçiliğimizin adresi ihtiyaten aşağıda kayıtlıdır: Panasa Myrnoho St, 22, Kyiv. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımız intikalde yardım için Konsolosluk Çağrı Merkezi ile (+90 312 292 29 29) temas edebilirler.

14.55:AB, yedi Rus bankasını uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkardı.

14.39: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Rus heyeti bugün (çarşamba) öğleden sonra müzakere alanında Ukrayna heyeti ile görüşmelere hazır olacak.

14.36: Hollanda hükümeti, Ukrayna'yı askeri malzemelerle desteklemeyi sürdürecek. Başbakan Mark Rutte, sosyal medya hesabından, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin şu paylaşımda bulunarak, "Giderek daha fazla Ukraynalı sivil ve sivil hedefler vuruluyor. Olası savaş suçları hakkında mümkün olduğunca çok kanıt toplanması büyük önem taşıyor. Hollanda, Ukrayna'yı askeri malzemelerle desteklemeye devam edecek" dedi.

14.36: Ukrayna Hava Kuvvetleri: Ukrayna'ya ait 2 adet MIG-29 savaş uçağı Kiev bölgesi üzerinde 2 Rus uçağıyla mücadeleye girişti. İki Rus uçağı imha edildi. Ukrayna 1 askerini kaybetti.

14.30: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisinin Danışmanı Arestovitch, "Ruslar İskender füzeleri kullandı. Rusya askeri okul öğrencilerini işgal bölgesine getirdi. Müzakerelerin ikinci turu bugün yapılacak. Heyet üyeleri aynı olacak" dedi.

14.00: Harkov Belediye Başkanı İgor Terekhov, "Rusya'nın hava ve roket saldırıları sonucu Harkov'da 4 kişi daha öldü, 9 kişi yaralandı. Terekhov,

"Harkov Rusça konuşulan bir şehir. Harkov'da her dört kişiden birinin Rusya'da akrabaları var. Ancak şehrin bugün Rusya'ya karşı tutumu daha önce olduğundan tamamen farklı. Bunun olabileceğini asla beklemiyorduk. Tamamen Ukrayna halkına karşı soykırım uygulanıyor, bu affedilemez"

dedi.

13.40: Rus rublesi, hükümetin aldığı önlemlere rağmen değer kaybını sürdürüyor. Dolar/ruble paritesi yüzde 5,9 artışla 107 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 6,5 yükselişle 119'a çıktı.

13.00: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyiz. 3. dünya savaşı nükleer ve yıkıcı olur. Ukrayna tarafı, ABD'nin talimatıyla Rusya ile müzakereleri ağırdan alıyor. Yaptırımlara hazırdık ama sporculara, gazetecilere ve kültür sektörü temsilcilerine karşı yaptırım uygulanmasını beklemiyorduk. Ukrayna halkı kendi hükümetini seçer, ancak hükümetin Ukrayna'nın tüm milletlerini temsil etmesi gerekiyor. Kırım Rusya'nın bir parçasıdır ve pazarlık konusu değildir."

12.56: Rusya'nın muhalefet lideri Alexey Navalny, Rusya'daki ve Belarus'taki halkı şehirlerinin meydanlarına gitmeye ve Ukrayna'nın işgalini protesto etmeye davet etti.

12.47: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna'ya asker göndermeyeceklerini, NATO'nun da asker göndermesinin öngörülmediğini söyledi. İspanya'nın "Ukrayna direnişi için askeri saldırı malzemesi" göndereceğini açıklayan Sanchez, "Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz, NATO'nun da asker göndermesi öngörülmüyor" diye konuştu.

12.38: Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya'nın müzakereler için hazır olduğu belirtildi. Açıklamada, "Ukrayna heyetinin katılıp katılmayacağı net değil" denildi. Açıklamada "Rus heyeti bugün akşam saatlerine kadar bekleyecek, görüşmelere devam etmeye hazır olacak. Putin'e kamu desteği seviyesinin çok yüksek olduğunu biliyoruz" ifadelerine yer verildi.

11.50: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, Ukrayna ile Rusya arasında Belarus sınırında gerçekleştirilecek ikinci tur görüşmelerine ilişkin tarihin belirlenmediği ve günü belirlemek için konuşmaların devam ettiğini söyledi.

11.47: Kiev'e yönelen Rus konvoyu, araçların bozulması nedeniyle istenen hızda ilerleyemiyor.

11.14: Rusya-Ukrayna arasındaki ikinci müzakere ertelendi.