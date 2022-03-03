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Kiev'de yoğun güvenlik önlemleri: Keskin nişancılar her yerde

Kiev şehir savaşına hazırlanıyor. Adım başı kontrol noktası var. Şehrin iç kısımlarında pasaport kontrolü bile yapılıyor. Hendekler kazılmış, beton ve çuvallarla barikatlar kurulmuş. Keskin nişancılar sokak aralarında gizlenmiş. Yaklaştığımızda, "Derhal buradan uzaklaş" uyarısıyla karşılaşıyoruz

Eklenme : 03 Mart 2022 07:48
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Kiev'de yoğun güvenlik önlemleri: Keskin nişancılar her yerde

ADIM BAŞI KONTROL NOKTASI

Gencinden yaşlısına, aileler yanlarında çocuklarıyla bekleyişlerini sürdürüyor. Şehirde güvenlik önlemleri had safhada. Güvenlik güçleri tarafından neredeyse adım başı kontrol noktası oluşturulmuş. Şehrin iç kısımlarına giden noktalarda pasaport kontrolü yapılıyor. Her sokak başında askerler bulunuyor.

KESKİN NİŞANCILAR UYARDI

Kiev, şehir savaşına hazırlanıyor. Sokaklarda sessizlik hakim. Şehrin farklı noktalarında beton ve çuvallarla barikatlar kurulu. Yollarda çukurlar kazılı. Sokaklarda gizlenmiş keskin nişancılar mevcut. Çekim yapmak ve savaşın izlerini daha yakından görmek üzere dolaştığımız sırada keskin nişancılar tarafından "Derhal buradan uzaklaş" uyarısı yapıldı. Ukrayna güvenlik güçleri, olası bir sızma ve provokasyon girişimine karşı her an teyakkuzdalar. Gergin bir atmosferin yaşandığı Kiev'de, ara ara sirenler de çalıyor.

ÇEKİM YAPMAMIZDAN KORKTULAR

Sokaklarda çekim yaparken sıkıntılar yaşanabiliyor. Halk tepki gösterebiliyor. Çekim yaptığımız sırada Ukraynalı bir kadın bağırarak kamerayı kapatmamızı istedi. Galeyana gelip bir arbede çıkmaması için kamerayı kapattım. İnsanlar çok endişeli. Bu yüzden temkinli davranmaya çalışıyorum.

GIDA VAR FİYATLAR YÜKSEK

Gıdaya erişim konusunda ise, çoğu ürün bulunabiliyor. Genel olarak raflar dolu. Et ürünleri, tavuk ürünleri pek yok. Konserve, meyve ve ekmek rafları yoğun tüketimden dolayı boş. Şehir sakinleri, fiyatların neredeyse yüzde 200 oranında arttığını söylüyor.

Sokaklar toprak yığınlarıyla kapatıldı

Kiev'de sokaklar bomboş. Dün (önceki gün) yapılan roket ve füze saldırıları nedeniyle insanlar evlerinden ve sığınaklarından dışarı çıkmıyor. Sadece market alışverişi için dışarı çıkanlar var. Sürekli siren sesleri çalmaya devam ediyor. Sirenlerin ardından herkes sığınaklara yöneliyor. Şehirde herkes gergin. Özellikle Rus birliklerinin karadan ilerleyişi hızla devam ediyor. Rus birliklerinin şehre 25 kilometre uzaklıktaki Antonov hava üssünü geçtiği belirtiliyor.

Uydu fotoğrafları da bunu doğruluyor. İnsanlar sınıra dayanan Rus birlikleri kapsamlı bir harekete geçerse şehrin çok fazla dayanamayacağını düşünüyor. Amerikan ve İngiliz kanalları Kiev'den ayrıldı. Şu anda burada Türk ve Yunan gazeteciler ile birkaç gazeteci arkadaşımız var. Kiev sokaklarında askerlerin bu demirlerle yaptığı barikatlarda kaldırıldı. Özellikle devlet dairelerinin olduğu caddeler toprak dökülerek kapatıldı. Odessa'da olduğu gibi burada da herkes olası işgale hazırlanıyor. Gergin bekleyiş devam ediyor.

Taha Hüseyin Karagöz - İsmail Umut Arabacı

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