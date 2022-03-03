Putin'in tek çıkış yoluyuz! Rusya'nın ticareti Türkiye'ye akacak

Batılı ülkeler Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı art arda yaptırım kararları aldı. Küresel ticaretten adeta dışlanan Rusya, Avrupa pazarı ile ilişiğini neredeyse tamamen kesmek üzere. Yıllık 250 milyar dolarlık ithalatı bulunan Rusya'nın alımlarını Türkiye pazarına kaydıracağı belirtiliyor. Sektör temsilcileri, makine ve makine ekipmanları, kimya sanayi ürünleri, plastik ve kauçuk ürünleri, tekstil ve hazır giyim, tarım ürünleri, işlenmiş ve hazır gıda ürünlerinde Rusya'ya ihracatın artacağını ifade ediyor.

TÜRKİYE ŞANSLI ÇIKAR

Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği (MAPESAD) Başkanı ve İKMİB Başkan Adayı Tayfun Koçak, Rusya ile Avrupa arasındaki kapanan ticaretin, Türkiye'ye olumlu yansıyacağını belirterek "Kimyevi maddeler tarafında Rusya ile Türk şirketleri zaten çalışıyor. Rusya'nın bu alanda Avrupa'dan ciddi bir alımı var. Avrupa pazarının Türkiye'ye kayması olabilecek bir durum. Ancak burada dış politikada atılacak olan adımlar önemli. Türkiye'nin şu an ki tavrı gayet dengeli. Ancak bir taraf seçmek durumunda kalırsa işler değişebilir" dedi.

Rus alıcıların Türk şirketleri ile yeni ticari anlaşmalara varması durumunda, ticari ödemelerin nasıl alınacağını sorduğumuz Koçak "Rusya küresel SWIFT sisteminden çıkarıldı. Ancak bu ticaretin tamamen bitmesi anlamına gelmiyor. İran ve Irak'ta olduğu gibi ödemeler bir şekilde devam ediyor. Kapalı çarşı usulü olabilir, farklı ülkeler üzerinden ticaret devam edebilir veya takas yöntemi uygulanabilir. Kısacası mutlaka bir yol bulunur" diye konuştu.

GIDA İHRACATIMIZ ARTACAK

Tayaş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği başkan adayı Kazım Taycı ise "Sadece benim kişisel şirketim Rusya ile 5 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Türk hububat ve bakliyat sektörü içinde Rusya kapısı daha fazla aralandı. Hedeflerimizi yükselttik. Gıda ihracatımızı artıracağız. Tek sorun ödeme olarak görülüyor, ancak o da bir şekilde çözülecektir. Alternatif ödeme yöntemleri üzerinde çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

RUBLENİN KAYBI DÜŞÜNDÜRÜCÜ

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Başkanı Gürkan Gözmen da Rusya ile deri ticaretine dikkat çekerek şunları kaydetti: Rusya ile ciddi anlamda deri ticareti yapan bir ülkeyiz. Rusya'nın Avrupa ile ticaretini kapatması demek, bu pazarın Türkiye'ye kayması anlamına geliyor. Ancak burada atlanılan bir nokta var. Rusya'nın İtalya'dan aldığı deri ürününü de zaten biz imal edip İtalya'ya satıyoruz. Kısacası Rusya İtalya'dan değil tüm alımını bizden alacak. Çok büyük bir değişiklik yaşanmasını beklemiyoruz. Tek sorunumuz şu; rublenin ciddi değer kaybı var. Rusya Avrupa alımını bize çevirse dahi alım güçleri ciddi anlamda düştü. Dolayısıyla temkinli davranmakta fayda var. Türkiye'nin dış politikadaki duruşu şu ana kadar çok akıllıca, ancak güç dengeleri bizi ne kadar zorlar, bunu bekleyip görmemiz gerekiyor.

Kaan ZENGİNLİ