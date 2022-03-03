Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK'in açıklaması:

Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2022

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %54,44, aylık %4,81 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Şubat 2022

Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış %11,89 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %22,24 ile eğitim, %26,87 ile giyim ve ayakkabı ve %32,86 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %75,75 ile ulaştırma, %64,83 ile ev eşyası, %64,47 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Şubat 2022

Aylık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Şubat ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,30 ile giyim ve ayakkabı, %0,44 ile alkollü içecekler ve tütün ve %1,49 ile konut oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %8,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %7,00 ile ev eşyası, %6,39 ile sağlık oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Şubat 2022

Şubat 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 53 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 24 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 332 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %47,01, aylık %3,87 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,87, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %24,54 artış gerçekleşti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri açıklandı. Peki, Şubat ayı enflasyon beklentisi 2022: Şubat ayı enflasyon beklentisi nedir? Şubat enflasyon tahmini ile ilgili işte rakamlar!

Şubat ayı enflasyon beklentisi nedir merak ediliyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri açıklandı. Peki, Şubat ayı enflasyon beklentisi 2022: Şubat ayı enflasyon beklentisi nedir? Şubat enflasyon tahmini ile ilgili işte rakamlar!

ŞUBAY AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2022

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mart perşembe günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,14 oldu.

YILLIK ENFLASYONUN YÜZDE 53,45'E YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,09, en yüksek yüzde 7,5 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,14) göre bir önceki ay yüzde 48,69 olan yıllık enflasyonun yüzde 53,45'e yükseleceği hesaplanıyor.

ENFLASYON OCAKTA YÜZDE 11,10 ARTTI

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 11,10 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38,12'den yüzde 38,05'e geriledi.