İl Başkanı'nın belediyeye alınacak personel açıklaması olay oldu

Antalya'dan yayın yapan Kanal V Televizyonunda "Yüksek Tansiyon" isimli programda Kanal V Haber Müdürü Ali Buldu'nun canlı yayın konuğu olan CHP Antalya İl Başkanı'nın yaptığı kontenjan paylaşımı tartışmaya sebep oldu.

"Orada kontenjandan yana sıkıntı yok"

Belediyeye personel alımının konuşulduğu anlarda program yapımcısı Ali Buldu'nun Başkan Nuri Cengiz arasında yaşanan diyalog da Ali Buldu, personel alımıyla ilgili "Benden daha fazla adam alacaksın, senden alamayacağım" sözleri üzerine Nuri Cengiz, "Burada aslında sıkıntı şu, benden adam alıp almamak değil, şu anda Büyükşehir belediyemiz, 655 kişilik bir ilan çıktı. Yedinci ayda açıklanan tasarruf kararnamesi gereği yeni bir alım yapma şansları yok, emekli olan, istifa eden ya da vefat edenlerin yerine boşalan kadrolara, 2021 yılında boşalan kadro 655 kişi o da demek ki onda da İŞKUR'da ilana çıkıyorsun, o da taşeron zaten, başvuru ne kadar biliyor musunuz? 20 binin üzerinde, düşünün yani" dedi.

"Kendi aramızda konuşup hallediyoruz"

Ali Buldu'nun "Sizin kaç tane kontenjanınız var" sorusu üzerine Cengiz, "Orada kontenjandan yana sıkıntı yok, yani biz belediye başkanımızla yaptığımız istişarelerde, tabi ki burada İyi Parti'nin de var, belediye başkanının meclis üyelerinin de var, partinin de var. Biz onu adaletli bir şekilde ihtiyaca göre kendi aramızda konuşup hallediyoruz. Orada bir kavgamız dövüşümüz yok" cevabını verdi.