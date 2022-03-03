Bursa'da bazı içme suyu kaynakları koruma altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu kaynaklara ait mutlak koruma alanında su temini amacıyla her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklandı. Buralarda sadece DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapılmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilecek.

Mutlak koruma alanında sadece yer altı suyu işletme tesisinin bulunmasına ve çalışmasına müsaade edilecek, bunun dışında hiçbir maksat için izin verilmeyecek.

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmış dahi olsalar atık suların, mutlak koruma alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi, her türlü zirai ilaç, gübre, deterjan gibi kimyasal maddelerin kullanımı yasak olacak.

İçme, kullanma ve diğer amaçlar için ilan tarihinden önce DSİ tarafından verilen su sondaj kuyusu belgeleri iptal edilecek.