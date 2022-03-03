2022'de Türkiye'de en çok satılan otomobiller

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 küçülerek 87 bin 783 adet olarak kayıtlara geçti.

Yalnızca otomobil satışları, 2022 yılı iki aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 azalarak 66 bin 661 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 4,5 küçülerek 21 bin 122 adede geriledi.

2022'DE EN ÇOK SATAN 10 MARKA

Şubat ayında 5 bin 396 adet otomobil satan Renault, hem Şubat 2022'de hem de 2022'nin ilk iki ayında en çok otomobil satan marka oldu. Şirket, yılın başından beri 9 bin 442 satış gerçekleştirdi.

Fiat, 2022'nin en çok satan ikinci markası oldu. Markanın 2022'de sattığı otomobil sayısı 7 bin 914 olarak kayıtlara geçti.

2022'DE EN ÇOK SATAN 10 MODEL

2022'nin ilk 2 ayında Fiat Egea Sedan, 5 bin 493 satışla zirvede yer alırken, Toyota Corolla Sedan 4 bin 658 satışla ikinci sıraya yerleşti. Listenin üçüncü sırasında ise 4 bin 091 satışla Renault Clio HB var.

Fiat Egea Sedan: 5 bin 493 satış

Toyota Corolla Sedan: 4 bin 658 satış

Renault Clio HB: 4 bin 091 satış

Dacia Duster: 3 bin 895 satış

Hyundai i20: 2 bin 754 satış

Hyundai Bayon: 2 bin 664 satış

Renault Megane Sedan: 2 bin 608 satış

Renault Taliant: 2 bin 175 satış

Fiat Egea Cross: 2 bin 126 satış

Hyundai Tucson: 1.463 satış

2022'de en çok satan 10 marka şöyle: