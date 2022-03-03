Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 33,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,88 ve holding endeksi yüzde 1,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,73 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,11 ile spor oldu.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğüne dikkati çekti.

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu, Almanya'da dış ticaret dengesi, Japonya'da işsizlik oranı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 puanın direnç, 1.930 ve 1.870 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.