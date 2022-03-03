Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4'ü FETÖ ile ilişkili 8 kişi yakalandı
Yakalananlardan 4'ünün FETÖ, birinin PKK mensubu olduğu belirlendi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Mart 2022 10:19
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, birinin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız