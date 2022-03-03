Bahçeli: Donbas'ı Ukrayna'dan koparmak bölücülüktür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor...

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Rusya Federasyonu'nun komşusu Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon, uluslararası hukuka ve Minsk sürecine tamamen terstir. Rusya işgal planını 2014'ten beri adım adım uygulamıştır. Rusya taraf olarak imza attığı anlaşmaları çiğnemiştir Putin'in kanlı işgali haklı çıkarma çabası bir çelişki.

Birleşmiş Milletler, yasa dışı ve gayrimeşru askeri hareket karşısında cılız ve zayıf kınama mesajlarından başka hiçbir şey yapamamış, suya sabuna dokunan hiçbir irade gösterememiştir.

Ukrayna'nın sınır güvenliği, insan varlığı ve egemenlik hakları çok tehlikeli saldırıya uğramıştır. 8. güne giren bu saldırı bütün vahametiyle sürmektedir.

Ukrayna'yı ateş çukuruna çeken hem Rusya hem Batıdır. Donbas'ı Ukrayna'dan koparmak bölücülüktür.