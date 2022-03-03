FETÖ mensupları, buluşmalar için havuz ve hamamları seçmiş

- Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının, teknik ve fiziki takibe yakalanmamak için yeni geliştirdikleri yöntemler arasında, hamam ve havuz buluşmalarının yer aldığı belirlendi.

Örgütün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, sözde Karaman il imamı olduğu iddia edilen Sedat A'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

İddianamede, FETÖ'nün Karaman'da yeniden örgütlenmeye başladığı ve bağış adı altında para topladığı belirtildi.

Yeni yapılanmanın, ağırlıklı olarak daha önce FETÖ'den yargılananlardan oluştuğu ifade edilen iddianamede, örgüt mensuplarının teknik ve fiziki takibe yakalanmamak için yeni yöntemler geliştirdiklerine de yer verildi.

Buna göre örgüt mensupları, dikkat çekmemek için eşlerinin de katıldığı piknik, yemekli ev davetleri, hamam ve havuz partilerinde bir araya geldi.

Sözde üst düzey yöneticilerin katılacağı toplantıları başka şehirlerde organize eden FETÖ, örgütsel para trafiğini ise başkaları adına açılan banka hesapları üzerinden yaptı.

Bu yöntemlerin, sözde Karaman il imamı Sedat A'nın takip edilmesiyle ortaya çıkarıldığı aktarılan iddianamede, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Sedat A'nın organize ettiği yemek, hamam ve havuz gibi isimler altındaki etkinliklerin, örgüt mensuplarını bir araya getirmek, yapılanmayı diri tutmak ve örgütsel dayanışmayı artırmak amacıyla yapıldığı değerlendirilmiştir. Şüphelinin, başkasının banka hesaplarını kullandığı, örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere kendisine verilen paraları aldığı, diğer örgüt üyeleriyle periyodik olarak Konya ve Ankara'da buluştuğu, görüşmelerde örgütün gizlilik esasları doğrultusunda hareket ederek farklı sim kart ve telefonlar kullandığı, diğer örgüt mensuplarıyla görüşmelerini takipten kaçmak için internet üzerinden gerçekleştirdiği belirlenmiştir."

- 35 yıl 9'ar aya kadar hapis istendi

Örgütün Karaman yapılanmasında yer aldığı belirlenen Sedat A, Sinan E, Kadir E, Murat M. ve Gökhan A, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetevler semtinde örgütün gaybubet evinde toplantı yaptıkları sırada yakalandı.

Evde, yüklü miktarda para ve örgütsel belgeler de bulundu.

İddianamede bu kişilerin, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ile "terörün finansmanı" suçlarından 35 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.