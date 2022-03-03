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Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Geçen ay, binek ve hafif ticari olmak üzere toplam otomotiv satışlarında ilk sırayı Fiat alırken, ardından Renault ve Ford sıralandı- En fazla otomobil satışı gerçekleştiren ilk 3 marka Renault, Hyundai ve Fiat oldu- Geçen ay 44 markanın yer aldığı listede, Smart ve Lamborghini hariç tüm markalardan satış yapıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Mart 2022 11:12
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Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

- Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında şubat ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Ford, Hyundai ve Dacia olurken, satışlarda yerli üretim yapan markalar öne çıktı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı şubat ayına göre yüzde 15,1 azalarak 49 bin 652 oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 8,6 arttı.

Otomobil satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 azalarak 37 bin 641, hafif ticari araç satışları da yüzde 12,7 azalışla 12 bin 11 seviyesinde gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 8,6 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,5 ve hafif ticari araç satışları, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,7 artış gösterdi.

- Toplam pazarda Fiat ilk sırada

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 6 bin 812 adetle ilk sırayı aldı.

Fiat'ı 6 bin 155 satışla Renault ve 4 bin 767 satışla Ford takip etti.

Hyundai 4 bin 310 satışla dördüncü ve Toyota 3 bin 817 satışla beşinci sırada yer aldı.

- Otomobil satışlarında Renault, Hyundai ve Fiat öne çıktı

Bu yılın şubat ayında, binek otomobil özelinde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 5 bin 396 ile Renault oldu. Bunu 4 bin 182 ile Hyundai ve 3 bin 610 satışla Fiat izledi.

Toyota, 3 bin 274 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Dacia 2 bin 897 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

- Şubatta lüks ve spor otomobil satışı

Otomobil satışlarında geçen ay 44 markanın yer aldığı listede, Smart ve Lamborghini hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Söz konusu ayda, 2 Bentley, 2 Aston Martin, 2 Jaguar, 3 Ferrari, 8 Maserati ve 61 Porsche satışı gerçekleştirildi.

KAPAT [X]

- Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 4 bin 79 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 3 bin 202 satışla Fiat ve 868 satışla Peugeot izledi.

Renault 759 satışla dördüncü ve Volkswagen 555 satışla beşinci oldu.

Bu yılın şubat ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: ŞUBAT-2022
MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO440044
ASTON MARTIN220022
AUDI1,1261,126001,1261,126
BENTLEY220022
BMW1,4491,449001,4491,449
CITROEN1,3821,38247547501,8571,857
CUPRA4444004444
DACIA2,8972,8970002,8972,897
DFSK1111001111
DS6464006464
FERRARI330033
FIAT3,592183,6103,148543,2026,740726,812
FORD56836884,015644,0794,0207474,767
HONDA01,8051,805001,8051,805
HYUNDAI2,7621,4204,1821281282,7621,5484,310
ISUZU0282654282654
IVECO02222220222222
JAGUAR220022
JEEP16416400164164
KARSAN0262626026
KIA85385388880941941
LAMBORGHINI00000
LAND ROVER5959005959
LEXUS550055
MASERATI880088
MAZDA990099
MERCEDES-BENZ6246243123120936936
MG4040004040
MINI5050005050
MITSUBISHI131388880101101
NISSAN31131165650376376
OPEL2,2522,25253953902,7912,791
PEUGEOT2,2772,27786886803,1453,145
PORSCHE6161006161
RENAULT4,1261,2705,3967597594,1262,0296,155
SEAT48348300483483
SKODA1,6831,683001,6831,683
SMART00000
SSANGYONG76768808484
SUBARU3333003333
SUZUKI6868006868
TOYOTA3,192823,2745435433,1926253,817
VOLKSWAGEN2,1312,13155555502,6862,686
VOLVO50050000500500
TOPLAM:13,67723,96437,6417,2174,79412,01120,89428,75849,652
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